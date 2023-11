Vuoi preparare una casetta natalizia per il tuo gatto? Ecco come realizzarla spendendo pochi euro

Il clima natalizio inizia a farsi sentire: con questa idea fai-da-te è possibile creare una dolcissima casa per il gatto a costo zero

Le strade si colorano di luci, le vetrine si riempiono di decorazioni e brillantini e gli alberi addobbati compaiono qua e là. Il clima natalizio per molti è una vera mania e ogni anno diventa sempre più difficile aspettare il periodo. Ecco perché il momento di pensare a come entrare nell’atmosfera del Natale arriva prestissimo, contagiando grandi e piccini.

Un’euforia che ovviamente, coinvolge tutta la famiglia al completo, compresi gli amici a quattro zampe. Chi ha scelto di condividere la propria vita con un gatto, sa bene quanto questo diventi a tutti gli effetti un membro del nucleo familiare. A lui si dedicano attenzioni e spazi della casa, ma anche ogni genere di “vizietto” che ci si può permettere. Come non far entrare dunque, anche lui nello spirito natalizio?

Come creare la casetta di Natale per il micio: il tutorial step by step

Di certo sarebbe bellissimo potergli regalare una casetta a prova di Babbo Natale, ma le spese a cui si va incontro in questo periodo dell’anno non saranno trascurabili. Ecco allora che arriva il momento di dedicarsi al fai-da-te, con l’idea semplice ed economica che arriva direttamente dal web. Quest’anno il micio potrà rilassarsi nel suo piccolo regno natalizio diventando parte integrante delle decorazioni. Il progetto è irresistibile.

Quando il Natale si avvicina sempre più, si inizia a tirare fuori tutto l’occorrente per trasformare la propria casa. Basterà un bell’albero decorato da palline e luci, addobbi da posare sui mobili e nastri colorati sul muro. Ma come farà il gattino di casa a partecipare ai festeggiamenti? Naturalmente accucciandosi comodamente in una tenerissima casetta natalizia in miniatura. Nessuna spesa folle, perché tutto ciò che servirà sarà una grande scatola di cartone.

Si inizierà infatti ritagliando i lembi superiori per dare forma ad un triangolo, componendo con i pezzi restanti un tetto. Per dare un effetto ancora più realistico, si andranno poi ad aggiungere delle sagome a forme di mattoncini. Si taglieranno poi porta d’ingresso e finestre e non resterà a quel punto che passare alla fase più divertente, quella della pittura. Il marrone cioccolato sarà il colore scelto per la casetta, mentre i dettagli e gli infissi saranno di colore bianco.

Le famose “candy canes” bianche e rosse, simbolo stesso del Natale, non potranno mancare, insieme a qualche altra porticina colorata. Una volta asciugata la pittura, mancherà solo il tocco più bello, le lucine da aggiungere sulla casetta. Con una bella copertina rossa e calda sul fondo, non rimane che far provare la nuova creazione al fortunato gattino. Sicuramente la adorerà e non vedrà l’ora che arrivi la notte più bella dell’anno!