Vuoi imparare l’inglese? Ecco 3 piattaforme dove studiarlo gratis

Vuoi studiare l’inglese, ma non sai come fare? Ecco tre piattaforme sul web che ti permettono di farlo completamente gratis.

Uno degli obiettivi che tante persone hanno nella loro vita è quello di imparare una nuova lingua, ma purtroppo non tutti ci riescono per vari problemi e varie vicissitudini. Non tutti hanno il tempo magari di frequentare un corso in presenza e sicuramente non tutti hanno la possibilità di viaggiare all’estero per testare le proprie competenze sul campo, ma per fortuna al giorno d’oggi esistono dei metodi alternativi molto validi per imparare una lingua.

Grazie a internet, infatti, sono nati tanti siti web e tante piattaforme che aiutano gli utenti a imparare una nuova lingua con spiegazioni teoriche, esercizi di lettura, scrittura e ascolto e infine test che riescono a valutare il grado di competenza di ogni persona. Si tratta di metodi assai più veloci e pratici di un corso in presenza dato che si può fare comodamente da casa e si può gestire al meglio il proprio tempo.

Tre piattaforme per imparare una nuova lingua totalmente gratis

Il mondo del web è pieno di corsi online dove ci si può collegare a orari prestabiliti comodamente da casa davanti al computer o allo smartphone, ma chiaramente questi non permettono una totale libertà e gestione del proprio tempo. Inoltre si tratta di corsi ai quali si può avere accesso mediante un pagamento mensile o annuale, dunque è necessario spendere dei soldi per avere la consulenza di un madrelingua o per magari ottenere un attestato al termine del corso di lingua straniera.

Se si vuole imparare, studiare o affinare le capacità in una lingua straniera esistono diverse applicazioni e piattaforme che sono totalmente gratuite e che ti permettono di ottenere un’ottima conoscenza della lingua che si sta studiando. In particolare esistono tre piattaforme che ti permettono di studiare gratis l’inglese, la lingua straniera più importante del mondo.

La prima piattaforma molto famosa è Lingualia che permette di studiare sia l’inglese che lo spagnolo, inoltre si può anche iniziare da un livello più avanzato in base alla tua conoscenza della lingua. La seconda piattaforma è invece Duolinguo, che è molto famosa e utilizzata da milioni di studenti e permette di imparare gratis l’inglese, lo spagnolo, il francese e il tedesco.

Infine c’è Tandem che è leggermente diversa dalle altre due piattaforme per due motivi principali: il primo è che funziona tutto anche tramite smartphone e il secondo è che non prevede corsi di lingua o test, ma prettamente scambi culturali e chiacchiere con persone provenienti da altre parti del mondo.