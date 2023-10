Vuoi gambe, più lunghe e slanciate? Prova ad “appiccicarti” un ombelico finto e guarda cosa succede

Stravagante la nuova tendenza sui social con consigli su come ottenere gambe lunghe e slanciate applicando un ombelico finto.

Le diverse piattaforme social che danno la possibilità di pubblicare video di ogni sorta e su qualsiasi argomento si fanno spesso portavoce di tendenze e standard di bellezza da raggiungere attraverso strategie impensabili e che, in alcuni casi, fanno dilagare ideali estetici che possono lasciare anche piuttosto perplessi. Dopo le lentiggini finte, i seni e i glutei posticci e persino i nuovi nasi da applicare, ora è infatti arrivato il turno dell’effetto “gambe lunghe”. Non si tratta di interventi allunganti, di indossare indumenti che valorizzino le gambe o di esercizi di distensione, ma dell’applicazione di un ombelico finto.

L’illusione di avere le gambe lunghe è dunque un nuovo trend che arriva dalla Cina e che sta facendo parlare di sé sui vari social network.

Dove nasce e come si diffonde il nuovo trend

Si tratta nello specifico della creazione di tatuaggi temporanei che hanno l’aspetto di un ombelico femminile o persino adesivi da applicare poco sopra l’ombelico “vero“. Posizionati qualche centimetro sopra l’ombelico reale che invece nel contempo viene coperto da un indumento come un pantalone o una gonna a vita più alta si può così ottenere un effetto ottico che fa sembrare il busto più corto e le gambe più slanciate e snelle creando un effetto “gambe lunghe”.

Il nuovo e bizzarro trend ha avuto il suo esordio in Cina su Douyin e su Xiaohongshu, le due piattaforme social cinesi più popolari, ma nell’ultimo periodo si è diffuso anche negli Stati Uniti. Basti pensare che una clip su TikTok mostra un utente che applica persino del trucco per rendere l’ombelico finto più credibile.

Se indubbiamente si tratta di una strategia un po’ frivola, è però una soluzione sicuramente economica e non invasiva rispetto a procedure chirurgiche di allungamento delle gambe. Tra l’altro i tantissimi utenti di TikTok negli Stati Uniti, venuti a conoscenza dell’innovativo stratagemma di applicazione del finto ombelico, si sono mostrati favorevolmente impressionati ed entusiasti.

Una nuova moda che è anche economica, considerando che il prezzo oscilla tra i 0,70 e 1,40 dollari per un foglio di tatuaggi temporanei progettato per assomigliare all’ombelico: coloro che vogliono seguire questa nuova tendenza osando con l’applicazione di un “nuovo ombelico” possono acquistare un pacchetto di finti adesivi identici in tutto e per tutto a un ombelico naturale tramite eBay.