Viso e zigomi giovani e senza rughe: arriva il Buccal Massage

Da qualche tempo non si fa altro che parlare del buccal massage, il massaggio miracoloso che riesce a scolpire viso e zigomi in una sola seduta.

Negli ultimi tempi il buccal massage spopola tra le vip più famose del mondo, ma perché tutta questa popolarità? Di massaggi liftanti ne esistono di diversi tipi, ma il buccal massage sicuramente li batte tutti in fatto di efficacia: basta infatti soltanto una seduta per vedere i primi risultati, avere il viso più disteso e zigomi scolpiti. Il segreto del buccal massage è nella tecnica di chi lo effettua; si tratta infatti di un massaggio decisamente più invasivo rispetto ai soliti massaggi e solo una massaggiatrice esperta può effettuarlo al meglio.

Il buccal massage viene effettuato dall’interno della cavità orale e il suo scopo è quello di riposizionare i muscoli facciali in modo da avere un immediato effetto lifting, anche se temporaneo. Per chi non vuole sottoporsi alla chirurgia plastica, il buccal massage è la soluzione perfetta per mantenere il viso sempre giovane e scolpito, avendo un effetto immediato che è possibile replicare con sedute costanti nel tempo. Come abbiamo accennato, il massaggio ha come scopo quello di riposizionare i muscoli del viso e drenare quanti più liquidi possibili, per contrastare i segni dell’età sul viso.

Buccal massage, la rivoluzione dell’estetica: come funziona

Il nome del massaggio riprende il nome del tessuto adiposo che si trova ai lati del viso, proprio perché è quella la zona che il massaggio va a colpire e rimodellare. Attraverso la manipolazione eseguita dall’interno del cavo orale, la massaggiatrice va a scolpire e riposizionare muscoli, tessuti e adipe andando a sagomare la zona degli zigomi e la linea della mascella; ciò drena anche i liquidi in eccesso, con il risultato di sentire il viso sgonfio e ridefinito. Il massaggio inizia dall’interno della bocca, con il pollice all’estero e le altre dita all’interno, tra labbra e gengive.

I tessuti vengono massaggiati e pizzicati con movimenti che procedono verso l’alto e le guance. Poi si prosegue scolpendo il grasso mobile delle guance fino alla zona oculare, sempre dall’interno della bocca. Il massaggio si conclude con alcune tecniche di yoga facciale che servono ad eliminare le rughe, le pieghe delle labbra e ha liftare le palpebre. Il buccal massage potrebbe anche essere eseguito in casa, ma si consiglia di farsi sempre seguire da un esperto nel campo. Alcune testimonianze hanno confermato inoltre che il buccal massage è ottimo anche per chi ha problemi di bruxismo o di disallineamento mandibolare. Cosa aspettate a provarlo?