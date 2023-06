Viaggi Pazzeschi, l’esperienza nudista mette in imbarazzo i due conduttori: Victoria Cabello senza veli a teatro e al ristorante

Victoria Cabello e Paride Vitale si ritrovano nudi in pubblico: nella puntata dello show di Tv8 hanno superato i loro limiti, nel corso di una serata pazzesca.

Il grande successo televisivo, poi un periodo di pausa e la malattia. Victoria Cabello è tornata ad essere un fiume in piena ed è più travolgente che mai. La conduttrice nata a Londra ha fatto la sua ricomparsa nel piccolo schermo lo scorso anno. L’occasione si è presentata per lei con la partecipazione alla nona edizione di Pechino Express, al fianco dell’amico Paride Vitale nella coppia dei Pazzeschi.

Un percorso molto diverso dalle sue precedenti esperienze televisive, ma pienamente nelle sue corde, come ha dimostrato la vittoria ottenuta grazie a grinta e caparbietà di entrambi. “Ho lavorato tanto con la mia psicologa che si è messa d’accordo con Banijay, Costantino della Gherardesca e il mio agente: grazie a quel programma ho vinto le mie paure e ho deciso di affidarmi”, ha affermato la conduttrice parlando della sua esperienza.

Una decisione che le ha permesso indubbiamente di rilanciarsi nel mondo televisivo, ripercorrendo la stessa scia segnata dal reality show itinerante. Ha preso il via lo scorso 23 maggio una nuovissima produzione targata Tv8 e condotta proprio da lei, Viaggi Pazzeschi. In onda ogni martedì dalle 21.25, la Cabello conduce direttamente il pubblico nelle destinazioni più popolari del mondo, insieme anche questa volta a Vitale e a degli italiani che vivono nel luogo. Una delle ultime tappe ha riservato una sorpresa piccante: i conduttori si sono messi a nudo.

Nudi a Madrid: Victoria e Paride vincono il pudore in luogo pubblico, è successo davvero

Dopo una speciale gita ad Helsinki, un movimentato viaggio a Parigi ed un tour inaspettato di Berlino, per Victoria Cabello e Paride Vitale è arrivato il momento di atterrare a Madrid. Nel corso della puntata non sono mancate di certo le sorprese, ma è una delle esperienze in particolare vissuta dai conduttori del programma itinerante ad aver destato la curiosità generale. I Pazzeschi questa volta hanno superato loro stessi in una prova con la quale non si erano mai trovati faccia a faccia prima di quel momento.

Non si trattava questa volta di assaggiare cibi inusuali o di provare il brivido della paura, né tantomeno di sopravvivere a condizioni estreme. In questo caso il limite era quello del pudore e loro, dopo qualche remora, sono riusciti a scavalcarlo. Nell’episodio dedicato alla città spagnola, gli ex vincitori di Pechino Express sono stati invogliati a partecipare ad un’esperienza sicuramente sopra le righe. Si trattava, infatti, di assistere ad uno spettacolo teatrale.

Tutto normale fin qui, se non fosse che si trattava di un teatro per nudisti. “Ma stai scherzando?”, è stata la reazione della Cabello, che una volta superate le prime resistenze si è privata dei suoi vestiti insieme all’amico. Nonostante l’evidente imbarazzo, i due si sono adeguati perfino ad un pranzo senza veli, ma gli esilaranti commenti della conduttrice sono arrivati inevitabilmente.