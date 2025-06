Viaggi d’estate per donne over 50: 3 mete italiane low cost e lontane dalla folla

Ti illustro 3 mete italiane low cost perfette per le tue vacanze in comitiva se sei una donna over 50.

L’estate è il momento in cui la maggior parte degli italiani decide di viaggiare. Tra loro ci sono anche molte donne, spesso in comitiva, che decidono di partire senza le famiglie.

Sei una donna over 50 e vuoi andare in vacanza in una meta tranquilla ed economica? Stai leggendo l’articolo giusto, perché a breve te ne consiglierò ben tre, in modo tale da offrirti una scelta varia e adatta a tutte le esigenze e sia alle amanti del mare che a quelle della montagna.

3 mete italiane low cost e tranquille per donne dai 50 ai 60 anni (e non solo)

La prima meta che voglio consigliarti è uno splendido borgo campano in cui il tempo sembra essersi fermato. Il suo nome è Sant’Agata de’Goti ed è l’ideale per chi è alla ricerca di una meta economica e non affollata (e che continui ad esserlo anche in alta stagione, visto che ormai siamo a fine giugno).

Arroccato su una roccia tufacea, il paese offre scorci mozzafiato, vicoli silenziosi e un’atmosfera d’altri tempi. Lì potrai assaggiare dell’ottimo cibo locale a prezzi davvero modici, meno di 20 euro a persona. E il pernottamento? Se prenoti con largo anticipo, una notte in un B&B può costarti anche soli 40 euro a persona.

La seconda meta di cui ti parlerò è Cervo, che si trova in Liguria. Un piccolo gioiello affacciato sul mare, in provincia di Imperia. Meno noto rispetto alle località glamour della regione delle Cinque Perle, è perfetto per chi cerca bellezza e pace. È ricco di piccole spiagge tranquille e ha un centro storico pittoresco e che, fossi in te, mi premurerei assolutamente di visitare, perché è davvero imperdibile. Inoltre è l’ideale per chi cerca un riparo dall’afa tipicamente estiva.

Il costo? 50 euro a notte in media per un B&B e 10-15 euro per mangiare piatti liguri buonissimi. La cucina di questa regione è tra le migliori di Italia, quindi fossi in te la proverei.

L’ultima meta che ti consiglio è Castelluccio di Norcia, in Umbria, una delle regioni più spirituali d’Italia. La sua atmosfera quasi mistica lo rende perfetto per rigenerare mente e corpo. Qui potrai passeggiare tra distese di fiori, dedicarti al trekking tra i Monti Sibillini e godere di panorami memorabili. È il luogo ideale per leggere, scrivere, meditare o semplicemente respirare un po’ di aria fresca.

Gli agriturismi della zona offrono soggiorni a partire da 40 euro a notte, mentre i ristoranti propongono piatti umbri gustosi a basso prezzo.

Insomma, come hai visto se sei una donna over 50 hai una vasta scelta e non hai assolutamente bisogno di spendere un patrimonio per passare delle vacanze indimenticabili.