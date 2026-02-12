Riorganizza l’armadio, prova a vestirti con la tecnica a cipolla

Siamo ancora nel pieno dell’inverno, ma sta per arrivare quel periodo dell’anno durante il quale non sappiamo mai come vestirci: con i maglioni fa troppo caldo, la giacca… meglio quella leggera, le maniche corte forse sono eccessive, ma fa caldo e dopo un po’ anche freddo. Ecco perché devi vestirti a cipolla.

In questi anni abbiamo avuto modo di vedere cambiare sensibilmente il nostro clima: non è una frase fatta, ma un contesto reale.

Questo dettaglio fa sì che il meteo nel quotidiano non sia più quello di un tempo: il freddo è diventato particolarmente umido, in alcune città dove era abituale vedere nevicare ormai sta diventando una rarità, e la primavera sembra quasi un anticipo dell’estate, con altissime temperature.

A conti fatti siamo a fine febbraio e quindi nel pieno dell’inverno, ma già a partire da marzo le temperature subiranno sicuramente un’impennata incredibile, per cui potremmo già rimettere mano all’armadio per un nuovo cambio di stagione. Ma in questo periodo dell’anno, come possiamo difenderci dai picchi di freddo improvvisi?

Attenzione a cosa hai nell’armadio: questo non può mai mancare

Tenendo conto di quanto detto, dunque, dobbiamo effettivamente fare un vero e proprio rewind del nostro armadio. Un tempo amavi avere più maglioncini e camicie? Forse è il momento di rivalutare questo dato molto importante: non devi eliminare, ma magari aggiungere delle maglie più adatte a eventuali picchi di caldo.

Inoltre, cominciate a prepararvi alla primavera e ai cambiamenti repentini di temperatura. Se siete fuori casa, dovete capire come imparare a difendervi, anche perché c’è un’altra cosa che spesso sottovalutiamo: l’effetto riscaldamento in ufficio o sul posto di lavoro. Molto spesso capita che a casa abbiamo temperature miti, ma ci vestiamo comunque da inverno e quindi utilizziamo abiti pesanti; poi, una volta giunti in ufficio, è peggio che stare ai Caraibi…

In qualunque fase dell’anno, insomma, l’unica soluzione possibile è applicare la tecnica del vestirsi a cipolla, così alla vecchia maniera, come ci ha sempre consigliato la nonna.

Vestirsi con la tecnica della cipolla: questa è super efficace

L’unico modo per difendersi, dunque, è senza ombra di dubbio vestirsi a cipolla, così da essere adatti quando siamo in ufficio, quando usciamo e in caso di picchi di temperatura imprevisti.

A ogni modo, l’ideale sarebbe indossare un pantalone o un jeans, scegliere con cura le calze, abbinare sopra una maglia in lana misto cotone e sotto mettere una maglia leggera in cotone a maniche lunghe oppure a maniche corte. Avere sempre una giacca in più con sé, in modo tale da poterla usare in ufficio quando decidiamo di togliere il maglione, oppure aggiungerla al nostro outfit una volta fuori dall’ufficio.

Con questa tecnica del vestiario a cipolla sarete sempre perfette in ogni occasione, dal casual all’elegante, ma in particolar modo rimarrete fedeli al vostro look ed eviterete di sentire troppo freddo o troppo caldo in qualunque momento dell’anno.