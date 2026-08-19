Verruche come eliminarle e trattarle, tutto quello che c’è da sapere

Le verruche sono piccole escrescenze cutanee legate a un’infezione da papillomavirus umano (HPV) e possono comparire in diverse zone del corpo. Capire come riconoscerle, quali comportamenti evitare e quando rivolgersi al medico è importante per trattarle correttamente senza rischiare di irritare la pelle o favorire la diffusione dell’infezione. Possono sembrare un semplice callo, soprattutto quando compaiono sulla pianta del piede, ma le verruche hanno caratteristiche e origine differenti. Sono provocate da alcuni tipi di papillomavirus umano, più conosciuto con la sigla HPV, che possono penetrare attraverso piccole lesioni della pelle, talvolta così superficiali da passare inosservate. Le verruche possono interessare adulti e bambini e presentarsi su piedi, mani, dita, viso o intorno alle unghie. L’aspetto varia in relazione alla zona …

Le verruche sono piccole escrescenze cutanee legate a un’infezione da papillomavirus umano (HPV) e possono comparire in diverse zone del corpo. Capire come riconoscerle, quali comportamenti evitare e quando rivolgersi al medico è importante per trattarle correttamente senza rischiare di irritare la pelle o favorire la diffusione dell’infezione.

Possono sembrare un semplice callo, soprattutto quando compaiono sulla pianta del piede, ma le verruche hanno caratteristiche e origine differenti. Sono provocate da alcuni tipi di papillomavirus umano, più conosciuto con la sigla HPV, che possono penetrare attraverso piccole lesioni della pelle, talvolta così superficiali da passare inosservate. Le verruche possono interessare adulti e bambini e presentarsi su piedi, mani, dita, viso o intorno alle unghie. L’aspetto varia in relazione alla zona coinvolta: alcune risultano ruvide e rilevate, mentre quelle plantari, sottoposte continuamente alla pressione del peso corporeo, possono svilupparsi maggiormente verso l’interno e diventare dolorose durante la camminata.

Un altro elemento da conoscere è la possibilità di trasmissione. Il virus può diffondersi attraverso il contatto con la pelle interessata e, in determinate circostanze, attraverso superfici od oggetti contaminati. Ambienti caldi e umidi, come piscine, spogliatoi e docce comuni, meritano quindi qualche attenzione in più. Evitare di camminare scalzi negli ambienti condivisi e non manipolare o tagliare una verruca sono precauzioni semplici ma importanti. Anche grattare continuamente la lesione può contribuire alla diffusione del virus in altre aree della propria pelle. La comparsa di escrescenze nell’area genitale, invece, richiede una valutazione medica: i condilomi appartengono a un quadro differente dalle comuni verruche di mani e piedi e non dovrebbero essere trattati autonomamente con prodotti destinati alle verruche comuni.

Non tutte le verruche sono uguali: riconoscerle cambia il modo di intervenire

Prima di pensare a come eliminare una verruca, è fondamentale essere ragionevolmente sicuri che quella formazione cutanea sia davvero una verruca. Calli, duroni, fibromi penduli e altre lesioni della pelle possono infatti essere confuse con essa da chi non ha esperienza. La scelta del trattamento delle verruche dipende dalla posizione, dalle dimensioni, dal numero delle lesioni e dalle caratteristiche della persona. Molte verruche comuni possono inoltre scomparire spontaneamente grazie alla risposta del sistema immunitario, anche se questo processo può richiedere parecchio tempo. Se una formazione cambia rapidamente aspetto, sanguina senza una causa evidente, presenta caratteristiche insolite, è molto dolorosa oppure non si è certi della diagnosi, è preferibile sottoporla alla valutazione del medico o del dermatologo prima di applicare sostanze potenzialmente irritanti.

Tra i trattamenti utilizzati per le verruche comuni rientrano preparazioni cheratolitiche, in particolare quelle contenenti acido salicilico, che agiscono progressivamente sugli strati della lesione e richiedono in genere applicazioni ripetute seguendo attentamente le indicazioni del prodotto o del professionista sanitario. Esistono inoltre trattamenti eseguiti dal medico, tra cui la crioterapia, che utilizza il freddo per distruggere il tessuto interessato. A seconda dei casi possono essere considerate altre procedure dermatologiche. Non esiste quindi un unico sistema per eliminare velocemente tutte le verruche e anche dopo un trattamento apparentemente riuscito possono verificarsi recidive. Tempi e risultati dipendono dalla lesione, dalla sede e dalla risposta individuale. Per questo è opportuno diffidare dell’idea che una singola soluzione possa garantire la scomparsa immediata del problema in qualsiasi situazione.

Forbicine e rimedi aggressivi: l’errore che può complicare tutto

La tentazione di tagliare, bucare o strappare una verruca è comprensibile, soprattutto quando è piccola e facilmente raggiungibile, ma è un comportamento da evitare. Utilizzare forbicine, lamette o altri strumenti può provocare ferite, sanguinamento e infezioni e può contribuire a disseminare materiale infetto sulla pelle circostante. Le verruche non devono essere rimosse tagliandole con strumenti fai da te. Anche l’impiego indiscriminato di sostanze corrosive o di rimedi casalinghi non controllati può causare irritazioni e vere e proprie ustioni chimiche senza assicurare la scomparsa della lesione. Se si utilizza un trattamento acquistato in farmacia è quindi importante rispettarne scrupolosamente modalità di applicazione, durata, controindicazioni e avvertenze, proteggendo la cute sana circostante quando previsto.

Particolare prudenza è necessaria quando le verruche interessano il viso, l’area genitale o zone particolarmente sensibili, così come in presenza di numerose lesioni o di problemi che possono rendere più rischioso il trattamento autonomo. Anche chi presenta diabete, disturbi della circolazione, alterazioni della sensibilità o condizioni che compromettono le difese immunitarie dovrebbe chiedere consiglio a un professionista sanitario prima di procedere con prodotti fai da te, soprattutto sulle estremità. Sul fronte della prevenzione, è utile mantenere i piedi asciutti, utilizzare ciabatte in docce e spogliatoi comuni, non condividere strumenti che entrano in contatto con la lesione e lavarsi le mani dopo averla toccata. Trattare correttamente una verruca significa intervenire sulla lesione senza danneggiare la pelle sana e limitare le occasioni di diffusione: se il problema persiste, aumenta, torna frequentemente o la diagnosi è dubbia, la valutazione dermatologica permette di individuare il trattamento più appropriato per quella specifica situazione.