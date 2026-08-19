Crema di ricotta a dessert, altro che gelato

Fresca, vellutata e pronta senza accendere il forno: la crema di ricotta è il dessert al cucchiaio che conquista con la sua semplicità. Pochi ingredienti, una preparazione velocissima e tante gocce di cioccolato per una golosità da servire ben fredda. Quando si desidera un dolce fresco ma non si ha voglia del solito gelato, la ricotta può diventare la protagonista di un dessert sorprendentemente semplice. Lavorata con lo zucchero fino a raggiungere una consistenza liscia, si trasforma in una crema delicata da distribuire direttamente nei bicchieri o nelle coppette. La crema di ricotta è un dessert senza cottura facile e veloce, particolarmente comodo quando bisogna preparare qualcosa di goloso all’ultimo momento senza ricorrere a impasti, forno o procedimenti elaborati. La …

Fresca, vellutata e pronta senza accendere il forno: la crema di ricotta è il dessert al cucchiaio che conquista con la sua semplicità. Pochi ingredienti, una preparazione velocissima e tante gocce di cioccolato per una golosità da servire ben fredda.

Quando si desidera un dolce fresco ma non si ha voglia del solito gelato, la ricotta può diventare la protagonista di un dessert sorprendentemente semplice. Lavorata con lo zucchero fino a raggiungere una consistenza liscia, si trasforma in una crema delicata da distribuire direttamente nei bicchieri o nelle coppette. La crema di ricotta è un dessert senza cottura facile e veloce, particolarmente comodo quando bisogna preparare qualcosa di goloso all’ultimo momento senza ricorrere a impasti, forno o procedimenti elaborati.

La riuscita dipende soprattutto dalla ricotta: deve essere ben scolata, perché un eccesso di siero renderebbe la crema troppo liquida. Dopo averla lavorata accuratamente con lo zucchero, si aggiungono le gocce di cioccolato, che regalano una piacevole nota croccante e ricordano alcuni dei più famosi dolci della tradizione siciliana. Il riposo in frigorifero completa la preparazione e permette di servirla alla temperatura ideale. Con ricotta, zucchero e cioccolato si prepara così una crema fresca, morbida e golosa, perfetta come alternativa al gelato nelle giornate più calde.

Ingredienti per preparare la crema di ricotta

500 g di ricotta

150 g di zucchero a velo

100 g di gocce di cioccolato fondente

Gocce di cioccolato quanto basta per decorare

Procedimento passo passo per una crema di ricotta vellutata

Cominciate dalla ricotta. Sistematela in un colino appoggiato sopra una ciotola e lasciatela sgocciolare accuratamente. Questo passaggio è particolarmente importante se la ricotta risulta molto umida, perché il siero in eccesso potrebbe compromettere la consistenza finale del dessert.

Trasferite la ricotta ben scolata in una ciotola capiente. Lavoratela inizialmente con una forchetta o con una spatola in modo da ammorbidirla e rompere eventuali parti più compatte.

Aggiungete gradualmente lo zucchero a velo e continuate a mescolare. Ricotta e zucchero devono amalgamarsi fino a formare una crema omogenea e senza grumi evidenti . Per una consistenza particolarmente fine è possibile lavorare il composto con una frusta.

. Per una consistenza particolarmente fine è possibile lavorare il composto con una frusta. Assaggiate la crema per verificarne la dolcezza. La quantità di zucchero può essere leggermente adattata al proprio gusto e anche al tipo di ricotta utilizzato, evitando però di rendere il dessert eccessivamente stucchevole.

Quando il composto sarà diventato morbido e cremoso, aggiungete le gocce di cioccolato fondente. Incorporatele delicatamente con una spatola, distribuendole in maniera uniforme senza lavorare inutilmente la crema.

Coprite la ciotola e trasferitela in frigorifero. Anche se la preparazione è praticamente immediata, un periodo di riposo al fresco permette alla crema di rassodarsi e rende il dessert molto più piacevole al momento dell’assaggio.

Poco prima di servirla, riprendete la crema dal frigorifero e mescolatela delicatamente. Se appare sufficientemente compatta e vellutata, distribuitela nelle singole coppette utilizzando un cucchiaio oppure una sac à poche per ottenere una presentazione più curata.

Completate ogni porzione con altre gocce di cioccolato fondente. Se desiderate variare la presentazione, potete aggiungere una leggera spolverata di cacao amaro, facendo però attenzione a non coprire il gusto delicato della ricotta.

Servite la crema di ricotta ben fresca , preferibilmente subito dopo aver composto le coppette. Se viene preparata in anticipo, conservatela sempre in frigorifero e aggiungete la decorazione soltanto poco prima di portarla in tavola.

, preferibilmente subito dopo aver composto le coppette. Se viene preparata in anticipo, conservatela sempre in frigorifero e aggiungete la decorazione soltanto poco prima di portarla in tavola. La stessa crema può essere utilizzata anche come farcitura per altri dolci. In questo caso è ancora più importante partire da una ricotta perfettamente sgocciolata, così da ottenere una consistenza sufficientemente sostenuta e facile da distribuire.

Servita in piccole coppette, la crema di ricotta dimostra che per concludere un pranzo con qualcosa di fresco non è sempre necessario tirare fuori il gelato. La morbidezza della ricotta incontra la dolcezza dello zucchero e il carattere del cioccolato in un dessert essenziale ma appagante. Pronta con pochi ingredienti e senza cottura, è una soluzione golosa da preparare anche in anticipo: basta conservarla al fresco e servirla al momento giusto per avere un dolce al cucchiaio cremoso che sa conquistare fin dalla prima cucchiaiata.