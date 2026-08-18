Friggitrice ad aria VS forno a microonde quale è migliore

Friggitrice ad aria o forno a microonde? Sembrano due elettrodomestici concorrenti, soprattutto quando l’obiettivo è evitare di accendere il forno tradizionale e contenere i consumi. In realtà fanno cose piuttosto diverse e la scelta migliore dipende soprattutto da cosa si cucina ogni giorno. Quando si cerca un’alternativa al classico forno da incasso, la prima tentazione è guardare esclusivamente alla potenza indicata sull’etichetta. Ma questo dato, da solo, può essere ingannevole. A determinare il consumo effettivo contribuiscono infatti anche il tempo necessario per portare a termine una preparazione, le dimensioni dell’apparecchio e il tipo di cottura. Microonde e friggitrice ad aria possono ridurre tempi e consumi rispetto all’utilizzo del grande forno tradizionale, specialmente quando bisogna preparare o riscaldare quantità contenute di …

Friggitrice ad aria o forno a microonde? Sembrano due elettrodomestici concorrenti, soprattutto quando l’obiettivo è evitare di accendere il forno tradizionale e contenere i consumi. In realtà fanno cose piuttosto diverse e la scelta migliore dipende soprattutto da cosa si cucina ogni giorno.

Quando si cerca un’alternativa al classico forno da incasso, la prima tentazione è guardare esclusivamente alla potenza indicata sull’etichetta. Ma questo dato, da solo, può essere ingannevole. A determinare il consumo effettivo contribuiscono infatti anche il tempo necessario per portare a termine una preparazione, le dimensioni dell’apparecchio e il tipo di cottura. Microonde e friggitrice ad aria possono ridurre tempi e consumi rispetto all’utilizzo del grande forno tradizionale, specialmente quando bisogna preparare o riscaldare quantità contenute di cibo. Non significa, però, che siano intercambiabili.

Il forno a microonde ha dalla sua soprattutto la rapidità. È particolarmente pratico per scongelare, riscaldare pietanze già pronte e cuocere determinati alimenti in tempi molto brevi. I modelli più evoluti aggiungono grill e modalità combinate, ampliando notevolmente ciò che è possibile preparare. La friggitrice ad aria segue invece un principio differente: sfrutta una circolazione molto intensa di aria calda e può essere considerata, nella pratica, una sorta di piccolo forno ventilato. La friggitrice ad aria è particolarmente efficace quando si cercano doratura e croccantezza, caratteristiche che un microonde tradizionale difficilmente riesce a riprodurre allo stesso modo.

Sembrano rivali, ma la differenza decisiva si vede nel piatto

Per capire quale sia migliore bisogna quindi partire dalle abitudini in cucina. Chi torna a casa e deve soprattutto scaldare velocemente un piatto preparato in precedenza, scongelare un alimento oppure cuocere verdure e preparazioni semplici trova nel microonde un alleato estremamente comodo. La sua forza è proprio la velocità con cui riesce a trasferire energia agli alimenti. Questo consente, in numerosi utilizzi quotidiani, di evitare lunghi preriscaldamenti e di terminare l’operazione in pochi minuti. I microonde di ultima generazione, soprattutto quelli combinati, possono inoltre offrire grill e altre modalità che li rendono decisamente più versatili rispetto ai modelli essenziali del passato. Per riscaldare e scongelare rapidamente, il microonde conserva un vantaggio difficilmente ignorabile.

La friggitrice ad aria diventa invece molto interessante quando l’obiettivo cambia. Patate, verdure, pollo, pesce, polpette e numerose altre preparazioni possono beneficiare del flusso di aria calda che circola rapidamente nel cestello. La superficie tende a dorarsi e ad assumere una consistenza più asciutta e croccante, utilizzando poco olio o, in alcune ricette, senza aggiungerne affatto. È proprio questo uno dei motivi che hanno favorito la grande diffusione dell’elettrodomestico. Non bisogna però confonderla con una friggitrice tradizionale: il principio di funzionamento è più vicino a quello di un forno ventilato compatto. Per piccole porzioni che normalmente finirebbero nel forno, la friggitrice ad aria può risultare una soluzione pratica e veloce, anche perché il volume da portare in temperatura è molto più contenuto rispetto a quello di un forno da incasso.

Il dettaglio che può cambiare la scelta prima dell’acquisto

L’errore più comune è dunque domandarsi quale dei due apparecchi sia migliore in assoluto. Una risposta valida per tutti non esiste. Se in casa si utilizza il forno soprattutto per ottenere cibi arrostiti, gratinati o croccanti in piccole quantità, la friggitrice ad aria può diventare l’apparecchio usato più frequentemente. Se invece prevalgono pasti preparati in anticipo, pietanze da scongelare, zuppe, verdure, piatti da riscaldare e preparazioni che non richiedono una superficie dorata, il microonde può risultare molto più funzionale. La scelta tra friggitrice ad aria e microonde dipende quindi prima di tutto dal tipo di cottura più frequente. Anche il numero di persone conta: i cestelli delle friggitrici ad aria hanno una capacità limitata e, quando le porzioni aumentano, può essere necessario procedere con più cicli di cottura, riducendo parte del vantaggio in termini di praticità.

C’è poi la questione dei consumi, che merita particolare attenzione. Un apparecchio con una potenza nominale elevata non è necessariamente quello che farà spendere di più in ogni situazione: bisogna considerare per quanto tempo rimane acceso e quanto cibo riesce a preparare in quel periodo. Il microonde è particolarmente efficiente nelle operazioni rapide, mentre la friggitrice ad aria può essere conveniente quando evita di riscaldare la grande cavità del forno tradizionale per una porzione ridotta. Se però occorre cucinare per molte persone e bisogna riempire il cestello più volte, il confronto può cambiare. Per contenere davvero i consumi è importante scegliere l’elettrodomestico in base alla quantità di cibo e alla preparazione, non soltanto confrontando i watt riportati sulla confezione. Chi cerca soprattutto rapidità per scaldare e scongelare tenderà quindi a sfruttare maggiormente il microonde; chi desidera sostituire più spesso il forno tradizionale nelle piccole cotture croccanti troverà probabilmente più utile la friggitrice ad aria.