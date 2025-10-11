Verissimo ospiti weekend 11 – 12 ottobre | Ecco chi arriva in studio da Silvia Toffanin

Tutto pronto per la messa in onda del weekend del programma Verissimo condotto da Silvia Toffanin, ma quali saranno gli ospiti in studio sabato 11 e domenica 12 ottobre?

Il programma di Verissimo è ormai da molto tempo un vero e proprio appuntamento fisso con la cronaca rosa e mondana italiana. Negli studi del programma condotto da Silvia Toffanin arrivano una lunga serie di ospiti pronti a raccontarsi davanti alle telecamere tra vita privata e progetti in arrivo.

Ecco perché, ancora una volta, nel mirino dei media troviamo le anticipazioni relative allo show del pomeriggio di casa Mediaset, mentre cresce la curiosità del pubblico che non vede l’ora di ascoltare le tante storie che vengono raccontate proprio alla conduttrice.

Verissimo, puntate 11 e 12 ottobre 2025: chi saranno gli ospiti di Silvia Toffanin

Impossibile negare come nel corso degli anni il programma Verissimo abbia riscosso così tanto successo da diventare uno dei fiori all’occhiello del palinsesto di casa Mediaset. Sulla base di tale motivazione, infatti, l’emittente televisiva ha deciso di investire ancora di più nello show, raddoppiando così l’appuntamento settimanale.

Quello che era semplicemente l’appuntamento del sabato pomeriggio, dunque, adesso copre l’intero weekend e, con sorpresa, riesce sempre a lasciare senza parole il pubblico e i sostenitori del programma condotto dalla Toffanin.

Secondo quanto riportato dal portale AdnKronos, nella puntata di sabato 11 ottobre 2025 arriveranno in studio Roberta Rei, volto noto del programma Le Iene, e Virginia Mihajlović, insieme ai due figli Violante e Leone Sinisa, pronte a parlare dell’immenso dolore legato alla scomparsa del padre e dell’equilibrio ritrovato nonostante la difficile perdita.

Attesi in studio anche l’ex calciatore Andrea Carnevale, che racconterà il periodo complicato vissuto con Michela Miti, l’attore Giampaolo Morelli con la moglie Gloria Bellicchi e, infine, Seray Kaya, nota per il ruolo di Sirin nella serie tv La forza delle donne.

Tutti gli ospiti pronti a raccontarsi a Verissimo

Domenica 12 ottobre 2025 sarà una puntata altrettanto ricca di emozioni per il pubblico del programma di Silvia Toffanin. Secondo quanto già anticipato, in studio arriverà Ornella Muti, simbolo del cinema italiano nel mondo, seguita dall’amatissima Patty Pravo, giudice di Io Canto Family.

Spazio anche all’attrice Miriam Leone, pronta a presentare il film Amata, in uscita nelle sale il prossimo 16 ottobre. Infine, saranno presenti Mattia Bottolo insieme alla nazionale maschile di volley, protagonisti dei recenti Mondiali, seguiti da Paola Caruso e dalla coppia Arianna Gianfelici e Andrea Cerioli, ex volti di Uomini e Donne, che condivideranno con il pubblico la gioia del loro recente matrimonio raccontato anche sui social.