Verissimo anticipazioni puntata 20 e 21 settembre | Gli ospiti di Silvia Toffanin

Nel corso degli anni Silvia Toffanin è diventata un punto di riferimento nel mondo del gossip italiano, grazie a una lunga serie di successi ottenuti proprio al timone di Verissimo, il salotto della televisione italiana dove i personaggi amano raccontarsi.
Un tempo il programma prevedeva un solo appuntamento settimanale, ma con il raddoppio del weekend anche il pubblico ha premiato considerevolmente la conduttrice, come dimostrano i dati di ascolto settimanali.
Non a caso, tenendo conto di quanto accaduto negli ultimi mesi nel campo della cronaca rosa, i primi ospiti di Verissimo rappresentano un appuntamento imperdibile. Ecco chi troveremo in studio con Silvia Toffanin.
Anticipazioni Verissimo puntata 20 settembre: gli ospiti
Il weekend di Verissimo si apre con una lunga serie di ospiti pronti a raccontarsi davanti alle telecamere. In particolar modo, troveremo Alessandra Mussolini che presenterà il suo libro Benito – Le tre rose e le spine, seguita da Maria Grazia Cucinotta, attualmente al cinema con la commedia Esprimi un desiderio.
Successivamente, negli studi arriverà una grande amica di Verissimo, Soleil Sorge, che ha deciso di aprire il suo cuore a Silvia Toffanin raccontando il momento doloroso della scomparsa della sua adorata mamma Wendy. Poi sarà la volta di Ozge Ozpirinçci, attrice turca nota per il ruolo di Bahar, protagonista della serie La forza di una donna in onda su Canale 5.
Domenica Verissimo: doppia carrellata di ospiti per la Toffanin
La domenica non deluderà le aspettative dei fan di Verissimo. Tra gli ospiti più attesi c’è senza dubbio il grande maestro Andrea Bocelli, che arriva al cinema con il film dedicato alla sua vita e carriera dal titolo Andrea Bocelli: Because I Believe.
Dopodiché sarà il turno di Simona Ventura, che il 29 settembre debutterà con il Grande Fratello, seguita da Valeria Bruni Tedeschi, protagonista del film Duse, e da Francesco Acerbi. Quest’ultimo presenterà la sua autobiografia incentrata sulla carriera calcistica e sui momenti più difficili della sua vita.
Infine, ma non meno importante, attesa in studio anche Morena Corbelli, la mamma di Aurora Teila, la ragazza di soli 13 anni deceduta lo scorso ottobre a Piacenza dopo essere precipitata dal terrazzo del palazzo dove abitava. A oggi l’imputato per l’omicidio è l’ex fidanzatino di Aurora, che è stata riconosciuta come la più giovane vittima di femminicidio in tutta Europa.