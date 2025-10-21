Vanina Guarrari torna in scena | Quando esce la seconda stagione? Pubblico già in fermento!

Ha riscosso un grandissimo successo la stagione dedicata a Vanina Guarrasi, tratta dai romanzi di Cristina Cassar Scalia. Dopo il trionfo della prima stagione, è già in arrivo il secondo capitolo della serie TV: ma quando andrà in onda?

Negli ultimi anni abbiamo visto Giusy Buscemi crescere artisticamente e affermarsi come una delle attrici più apprezzate della televisione italiana. Dopo il successo in serie di punta come Il Paradiso delle Signore e Un passo dal cielo, l’attrice ha conquistato definitivamente il pubblico nel ruolo della commissaria Vanina Guarrasi, protagonista dei romanzi di Cristina Cassar Scalia trasformati in un’avvincente fiction Rai.

E il successo non si è certo fermato qui: la seconda stagione è già stata annunciata, e a quanto pare possiamo davvero iniziare il conto alla rovescia per la nuova messa in onda.

Vanina Guarrasi: dove eravamo rimasti?

La prima stagione, ispirata ai romanzi di Cristina Cassar Scalia, ha visto Vanina Guarrasi alle prese con una serie di casi complessi e ricchi di colpi di scena. Nel finale di stagione abbiamo assistito al caso di Esteban Torres e al ritorno a Catania di Lofaro, finalmente riammesso in squadra. Poco dopo, Paolo annuncia a Vanina la sua intenzione di trasferirsi a Catania per vivere accanto a lei e darle una nuova possibilità, mentre Manfredi le confessa apertamente il suo amore.

La seconda stagione, quindi, ripartirà proprio da queste dinamiche, approfondendo i rapporti tra i protagonisti e introducendo nuovi casi da risolvere. Nel cast ritroveremo Giusy Buscemi nel ruolo della protagonista, Corrado Fortuna nei panni di Manfredi e Giorgio Marchesi in quelli di Paolo Amalfitano.

Quando va in onda la seconda stagione di Vanina Guarrasi?

Secondo quanto riportato da TV Sorrisi e Canzoni, le riprese della nuova stagione sono iniziate già lo scorso maggio, con l’obiettivo di portare in televisione la serie nel più breve tempo possibile. Inoltre, la scrittrice Cristina Cassar Scalia è stata direttamente coinvolta nella stesura della sceneggiatura, assicurando così la massima fedeltà ai suoi romanzi.

La seconda stagione sarà ispirata ai libri L’uomo del porto, Il talento del cappellano, La carrozza della Santa e La banda dei Carusi, tutti parte del fortunato ciclo narrativo dedicato alla commissaria catanese. Al momento non è ancora stata annunciata una data ufficiale di messa in onda, ma secondo diverse fonti online e pagine dedicate ai fan, la nuova stagione di Vanina Guarrasi potrebbe arrivare già a novembre 2025. Tuttavia, non è escluso che la Rai decida di posticiparne il debutto direttamente al 2026, per valorizzare al meglio la produzione.

In ogni caso, l’attesa è ormai alle stelle, e il ritorno della commissaria più amata d’Italia promette di regalare ancora una volta emozioni, misteri e casi mozzafiato ambientati nella splendida cornice di Catania e della Sicilia.