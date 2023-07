Valigia perfetta per l’estate? I segreti di Valentina Ferragni per prepararla al meglio

Non sai come preparare la valigia ideale per l’estate? Niente paura, arriva in soccorso Valentina Ferragni con i suoi preziosissimi consigli.

Giunti ormai a metà dell’estate, sono moltissimi coloro che si godono le meritate vacanze. Al mare o in montagna, in città oppure immersi nella natura.. qualunque sia la meta, preparare la valigia perfetta non è sempre così facile. Ecco perché arrivano in soccorso i consigli di Valentina Ferragni, che non smette mai di stupire i suoi fan.

La celebre influencer, nonché sorella minore di Chiara Ferragni, non smette mai di attirare l’attenzione si di sé. Questa volta la giovane è arrivata in soccorso di tutti coloro che stanno per partire in vista delle attesissime vacanze estive ma non sanno ancora che cosa mettere in valigia.

La nota Valentina ha registrato un video che ha poi pubblicato sui social, per la precisione su Instagram, all’interno del quale mostra come lei stessa prepara la sua valigia per le vacanze estive. Inutile dire che le reazioni dei fan non sono tardate ad arrivare, tra like e commenti sotto il video. Avete visto cosa mette in valigia la Ferragni?

Valentina Ferragni, i consigli dell’influencer per una valigia perfetta

Nelle immagini sul web si vede la celebre influencer mentre prepara la valigia per le sue vacanze. Come si può notare da ciò che mette al suo interno, la Ferragni ha di sicuro in mente un bel viaggio in una località di mare. Nella sua valigia, infatti, non possono mancare abitini colorati e leggeri, dal sapore fresco e a tratti un po’ vintage. Ma com’è organizzato il bagaglio?

Sul fondo della valigia, la Ferragni ha disposto tutte le sue borsette, sia per il giorno che per la sera. Una volta messe tutte, ha chiuso la zip ed ha inserito nella tasca trasparente i sandali con il tacco e le ciabattine. Sistemati gli accessori, arriva il turno dei vestiti. Oltre agli abitini corti, la Ferragni non dimentica di certo i costumi, che sfoggerà una volta arrivata in spiaggia.

Ultimi, ma non per importanza, gli occhiali da sole e un cappellino di paglia. Con una valigia così organizzata la Ferragnio non solo è sicura di non aver dimenticato nulla, ma ha anche salvaguardato i suoi abiti da eventuali macchie o pieghe. Da copiare assolutamente!

Classe 1992, Valentina Ferragni figura tra i personaggi più in voga del momento. La minore delle tre sorelle più grandi (la maggiore è la famosissima Chiara), la ragazza ha incompiute con loro la grande passione per la moda. Un amore che l’ha portata a diventare non solo un’influencer di successo ma anche una designer di gioielli per alcuni brand.