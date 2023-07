Upas spoiler nuove puntate: Renato è gelosissimo, cosa farà

Settimana intensissima per i personaggi di Upas, soap napoletana in onda su Rai 3 dal 1996: gli spoiler preannunciano grossi colpi di scena!

Gli appassionati di Un posto al sole sanno bene ormai che la fortunata e longeva soap di Rai 3 non delude mai le loro aspettative in quanto a novità interessanti. Nonostante sia in onda da ben 27 anni, la longeva soap made in Naples è in grado di tenere ancora col fiato sospeso il suo pubblico e la settimana in corso non sarà da meno.

Stando agli spoiler, dal 24 al 28 luglio 2023 assisteremo ad una serie di avvenimenti destinati a segnare il corso della storia, molti dei quali totalmente inaspettati fino a qualche settimana fa. Del resto, con tutto ciò che è accaduto negli ultimi episodi, non sono poche le vicende la cui evoluzione sta attirando sempre più curiosità. Ecco cosa dobbiamo aspettarci in questa incandescente fine del mese.

Upas, spoiler dal 24 al 28 luglio: Marina sempre più vicina alla verità, Renato geloso di Giulia

Ora che Silvana è tornata a casa Ferri, grazie al suo aiuto Marina potrà arrivare ad un passo dallo smascherare Lara dimostrando che Tommy non è figlio di Roberto. Manuela vede aprirsi una nuova possibile passare del tempo con Niko e questa consapevolezza la rende molto felice. Renato fatica a nascondere la sua gelosia verso Giulia, mentre Mariella cerca di risollevare l’animo di Sasà che sta soffrendo per amore.

Lara intanto cerca di tenere a bada Ida per evitare che la sua invadenza possa danneggiare i suoi piani. Serena insiste nel cercare di far cambiare idea alla sorella che è sempre convinta di voler andare in vacanza in Sicilia con i Poggi. Sempre per cercare di arginare Ida, Lara cerca di sottostare ad alcune sue richieste, ma Marina continua ad indagare su di lei.

Salvatore torna a Napoli dopo essere stato qualche giorno a Ischia. Raffaele e Renato fanno pace mentre Manuela ripensa di nuovo al viaggio con i Poggi. Antonio vuole giocare con qualcuno e così chiama Manuel, ma il ragazzino porterà con sé la pistola dello zio, correndo un rischio terribile. Marina, sempre più impegnata a procurarsi le prove per il DNA di Tommaso, viene scoperta da Ida che avverte subito Lara. Micaela non demorde dal provocare Samuel ed arriva a presentarsi a casa dell’uomo.

Avendo tradito Speranza, Samuel è in preda ai sensi di colpa. Ada ammette con Rossella di provare interesse per Nunzio, mentre Manuel e Antonio saranno sul punto di litigare. Alberto chiede a Serena di intervenire nella questione degli affitti non pagati dalle gemelle.