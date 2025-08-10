Allarme rosso: se al primo appuntamento Lui dice questo della ex, scappa subito

Il primo appuntamento è un momento di vitale importanza. Abbiamo già visto le 3 cose da non dire mai a un primo appuntamento se non vuoi scappare il tuo Lui.

Adesso, invece, soffermiamoci sulle cosiddette red flag che dovrebbero farti riconsiderare la frequentazione. Prima di tutto: sappi che questo termine si usa per riferirsi a dei segnali di allarme. Se li noti, forse non solo non è l’uomo giusto ma può essere addirittura pericoloso per te, quanto meno da un punto di vista emotivo.

Sai qual è la red flag più grande in assoluto al primo appuntamento? Parlare male della propria ex. Ebbene sì, se l’uomo con cui ti trovi lo fa (e in continuazione) scappa subito. Ti spiego perché.

Uomo che parla male della sua ex: la red flag a cui stare attenta

Ci sono molti segnali da tenere d’occhio durante un primo appuntamento, ma ce n’è uno particolarmente sottovalutato e altrettanto pericoloso: parlare male della ex.

Una persona che a distanza di tempo continua a raccontare quanto la sua ex fosse “pazza”, “immatura”, “manipolatrice” o “un peso”, sta mostrando un evidente rancore non risolto. E questo non è solo un problema personale: significa che quella ferita è ancora aperta e che non ha fatto il lavoro emotivo necessario per andare avanti.

Chi non ha chiuso davvero col passato non può costruire un presente sano.

Parlare male dell’ex è spesso un modo per evitare di fare i conti con le proprie responsabilità. Se in quella storia è andato tutto storto e la colpa, a detta sua, è solo dell’altra persona, c’è qualcosa che non torna. Ci si mette assieme e ci si separa in due, non è mai una decisione univoca.

Ricorda inoltre che il modo in cui un uomo parla della sua ex (o delle sue ex in generale) dice molto su come un giorno parlerà invece di te.

Infine primo appuntamento dovrebbe essere centrato sul presente, su di voi, sulla voglia di conoscersi. Se lui continua a tornare su ciò che è stato, è evidente che sta ancora vivendo nel passato. E tu non sei lì per ascoltare una seduta di sfogo o per fare da psicologa. Tieni bene a mente queste parole quando conosci un uomo.

Il primo appuntamento dovrebbe essere un momento di scoperta, non un processo a carico dell’ex. Se lui dedica tempo ed energie a criticare una persona del suo passato è il momento di attivare l’allarme rosso e di scappare prima che sia troppo tardi.