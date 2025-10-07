Uomini e Donne lite in studio: Sara contro Mihaela | “Una gattamorta…”

Il tronista Flavio Ubirti è da poco arrivato negli studi del programma Uomini e Donne e, fin da subito, ha reso note le sue preferenze in tema di donne, avviando alcune conoscenze con le corteggiatrici che si sono presentate per lui. Recentemente, però, l’attenzione si è concentrata proprio su Sara e Flavio, protagonisti di un’esterna molto positiva che ha regalato una lunga serie di colpi di scena. Le anticipazioni fanno riferimento a una possibile scelta che potrebbe arrivare a breve, ma Maria De Filippi si è vista costretta a intervenire per sedare una lite scoppiata proprio con Mihaela. Uomini e Donne, scontro in studio tra le corteggiatrici Di anno in anno non mancano gli scontri negli studi di Uomini e Donne, …

Il tronista Flavio Ubirti è da poco arrivato negli studi del programma Uomini e Donne e, fin da subito, ha reso note le sue preferenze in tema di donne, avviando alcune conoscenze con le corteggiatrici che si sono presentate per lui.

Recentemente, però, l’attenzione si è concentrata proprio su Sara e Flavio, protagonisti di un’esterna molto positiva che ha regalato una lunga serie di colpi di scena.

Le anticipazioni fanno riferimento a una possibile scelta che potrebbe arrivare a breve, ma Maria De Filippi si è vista costretta a intervenire per sedare una lite scoppiata proprio con Mihaela.

Uomini e Donne, scontro in studio tra le corteggiatrici

Di anno in anno non mancano gli scontri negli studi di Uomini e Donne, e Maria De Filippi è ormai diventata una vera esperta nel capire quali possano essere le cause di tensione e nel cercare di calmare gli animi prima che la situazione degeneri.

Non a caso, nel momento in cui la conduttrice ha visto crescere la tensione tra le due corteggiatrici, è subito intervenuta nel tentativo di riportare la calma. Il litigio in questione è scoppiato dopo una dichiarazione di Sara, che ha inevitabilmente provocato la reazione della sua “rivale”, Mihaela, la quale non è rimasta a guardare ma ha risposto per le rime.

“Meglio burina che gattamorta”

Le parole di Sara non sono di certo passate inosservate, dando il via a una discussione accesa in studio, con tanto di botta e risposta con Mihaela. Il confronto, però, è stato poi sedato anche dall’intervento in studio fatto da Maria De Filippi, che ha preferito spostare l’attenzione su ciò che conta davvero: le emozioni provate da Sara e Flavio durante la loro esterna.

Non a caso, la corteggiatrice ha dichiarato di essersi trovata molto bene con il tronista e di essere pronta per una nuova uscita insieme.

Anche Flavio ha trovato il modo giusto per riportare la serenità in studio, commentando a sua volta l’incontro con Sara: “Sono stato benissimo e mi sono divertito. A me piace tantissimo interagire in questo modo, ridendo, scherzando, prendendosi in giro. Il modo è lo stesso che ho usato con le altre, poi il risultato cambia perché le persone sono diverse”.