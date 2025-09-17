Uomini e Donne gate | Anticipazioni prossima puntata: cacciato da Maria De Filippi

Uomini e Donne prevede una lunga serie di colpi di scena per la prossima puntata e le anticipazioni fanno persino riferimento a un nuovo “gate”. Maria De Filippi è stata costretta a cacciarlo via.

Nel corso degli ultimi anni, Maria De Filippi ha avuto modo di mettersi in gioco con Uomini e Donne sotto molteplici punti di vista, trasformando il programma in un punto di riferimento per il pubblico e per i sognatori dell’amore.

Recentemente, inoltre, abbiamo assistito anche alla messa in onda di Temptation Island, tornato eccezionalmente a settembre con il racconto delle coppie che hanno preso parte alla passata edizione, il tutto arricchito da una sorpresa inaspettata.

Infatti, è stato presentato il nuovo tronista di Uomini e Donne, pronto a sedersi sul trono alla ricerca dell’amore. Ma qualcosa, durante le registrazioni, ha costretto Maria De Filippi a intervenire in prima persona.

Uomini e Donne gate: anticipazioni scoppiettanti per la prossima puntata

Ebbene sì, come già spiegato, durante la messa in onda della versione “E poi…” di Temptation Island è stato presentato il nuovo tronista che prenderà parte al programma non appena le puntate andranno in onda.

Si tratta di Roberto Guglielmi, che ha subito accettato l’invito di Maria De Filippi per cercare l’amore seduto sul trono classico. Le nuove anticipazioni, però, vedono proprio Guglielmi protagonista di uno scandalo che ricorda da vicino il “gate” legato a Sara Affi Fella. Ricordiamo che l’ex tronista, già concorrente di Temptation Island, aveva preso parte allo show mentre era ancora fidanzata con Nicola Panico, concludendo il percorso con la scelta di Luigi Mastroianni, prima di essere smascherata davanti alle telecamere.

“Sono stati insieme”: Maria De Filippi sotto shock

Secondo quanto riportato da vari magazine del settore, compreso il portale di Giuseppe Porro, il percorso di Guglielmi ricorda per certi versi quello intrapreso da Sara Affi Fella. La differenza, però, è che il nuovo tronista è stato smascherato molto prima, appena sceso dalla famosa scalinata di Uomini e Donne.

L’ex fidanzata, Lucia Ilardo, avrebbe infatti segnalato alla redazione di Uomini e Donne di aver avuto un ritorno di fiamma con Roberto Guglielmi, rendendolo così non più idoneo al percorso televisivo. Le anticipazioni rivelano che, con molta probabilità, non rivedremo più l’ex di Temptation Island davanti alle telecamere del dating show, perché Maria De Filippi avrebbe deciso di interrompere definitivamente la sua esperienza da tronista.