Uomini e Donne anticipazioni, rissa in studio, Maria De Filippi costretta a intervenire

Manca ancora poco alla messa in onda della prima puntata di Uomini e Donne, ma le anticipazioni sono già roventi: a quanto pare, in studio si è addirittura sfiorata la rissa e Maria De Filippi è stata costretta a intervenire.

L’estate ha dato a Maria De Filippi il tempo necessario per riorganizzare al meglio il ritorno del suo storico programma per la nuova stagione televisiva. Sono già scesi in studio i nuovi tronisti che hanno avuto modo di conoscere corteggiatrici e corteggiatori, ma l’attenzione in questo momento si concentra soprattutto sul trono over.

È proprio questa sezione del programma, infatti, a regalare una lunga serie di colpi di scena. Non a caso, nel mirino dei media sono finite alcune situazioni accadute durante le registrazioni, che stanno lasciando il pubblico letteralmente senza parole.

In particolare, sembrerebbe che Maria De Filippi sia stata costretta a intervenire personalmente per sedare una questione molto delicata che ha visto due protagonisti dello show perdere il controllo.

Anticipazioni Uomini e Donne: lite sfiorata in studio

Secondo quanto riportato da diversi portali di cronaca televisiva, come TVBlog.it, a dominare la scena sono stati Gloria Nicoletti e Francesco. I due protagonisti del trono over si sono concessi un ballo durante il quale hanno avuto modo di chiacchierare. Peccato, però, che la donna sia scoppiata improvvisamente in lacrime, allontanandosi subito dopo dalla pista.

Cosa sia successo di preciso resta ancora un mistero, ma Maria De Filippi, già in questo primo episodio, non avrebbe reagito nel migliore dei modi. La situazione, tuttavia, è degenerata subito dopo, quando un’altra storica protagonista del trono over è finita al centro di un momento di altissima tensione.

Maria De Filippi su tutte le furie: Gemma fuori controllo

Come rivelato dalle anticipazioni, durante le registrazioni di Uomini e Donne è stata ancora una volta Gemma Galgani a catalizzare l’attenzione. La dama, tornata nel parterre del trono over, avrebbe conosciuto Mario, con il quale sembrava essersi creato un immediato feeling. Peccato, però, che l’uomo abbia preso una decisione che l’ha spiazzata completamente.

Nonostante i momenti trascorsi insieme, Mario avrebbe infatti comunicato a Gemma di non voler intraprendere con lei una frequentazione esclusiva, preferendo conoscere anche altre donne presenti in studio. La reazione della Galgani, stando alle indiscrezioni, non sarebbe stata delle migliori: la dama avrebbe dato vita a un acceso litigio con Mario, tanto da costringere Maria De Filippi a intervenire per riportare la calma.

Che sia davvero l’ultimo anno di Gemma nel parterre di Uomini e Donne? Oppure Mario ha usato la dama solo come pretesto per entrare nel programma e conoscere altre donne?