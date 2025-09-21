Uomini e Donne anticipazioni prima puntata | In studio atteso il grande ritorno della dama

Tutto pronto per la messa in onda della prima puntata di Uomini e Donne, le anticipazioni sono salienti e il pubblico è già in tilt. Ecco quali storie verranno raccontate.

Durante le ultime settimane sono state pubblicate diverse notizie riguardanti proprio il programma di Uomini e Donne, che prenderà ufficialmente il via il 22 settembre nella consueta fascia pomeridiana, ormai diventata un appuntamento fisso per gli italiani.

La prima puntata sarà conoscitiva per il pubblico, che potrà assistere all’ingresso dei nuovi tronisti e al ritorno di vari volti del trono over, come nel caso di Gemma Galgani, pronta per un altro anno alla ricerca del principe azzurro.

A ogni modo, già dalla prima puntata sono attesi numerosi colpi di scena che lasceranno il pubblico senza parole. Ecco di cosa si tratta nello specifico.

Uomini e Donne, prima puntata: ecco chi torna in studio

Ebbene sì, come abbiamo avuto modo di spiegare precedentemente, è ormai tutto pronto per la messa in onda della prima puntata. Negli ultimi giorni, infatti, sono emerse numerose notizie, tra cui l’addio definitivo di un ex protagonista di Temptation Island a Uomini e Donne, per via della frequentazione ancora in corso con la sua ex fidanzata.

Il tutto non finisce qui, perché nel mirino dei media troviamo alcuni eventi che caratterizzeranno il primo appuntamento con il programma condotto da Maria De Filippi. Tra le novità ci sarà la presentazione di Flavio Ubi e Cristiana Anania. Inoltre, i riflettori saranno puntati anche su alcuni ex protagonisti di Temptation Island, che entreranno negli studi per parlare delle loro relazioni, in attesa della nuova edizione del format in onda dal 22 settembre in prima serata.

Anticipazioni trono over: in studio succede di tutto

Come indicato precedentemente, dunque, l’attenzione dei media è concentrata soprattutto sul trono over, che torna ad essere al centro della scena mediatica. Il ritorno di Gemma Galgani è tra i più attesi di sempre: sarà lei la protagonista indiscussa con la presentazione di alcuni nuovi cavalieri, tra cui figura anche il padre di Claudia Lenti, ex dama del programma.

Successivamente, torneranno in studio anche Gianmarco e Cristina, i quali annunceranno la fine della loro relazione dopo un lungo periodo di crisi. Infine, ma non meno importante, spazio a Giuseppe Polonia e Barbara De Santis, le cui storie nate durante il periodo estivo potrebbero aver avuto sviluppi inaspettati che verranno raccontati direttamente in puntata.