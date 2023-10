Uno dei boschi più belli del nostro Paese ha la forma dell’Italia: dove si trova e come visitarlo

Uno dei boschi più belli del nostro Paese ha proprio la forma dell’Italia: ecco dove si trova e tutte le informazioni per visitarlo.

In queste ultime settimane stanno spopolando sui social le incredibili immagini di un bosco che ha proprio la forma del Paese. Ad accogliere questa incredibile realtà è l’Umbria, regione ricca di grande tradizione e cultura, dove si erge la piana di Castelluccio di Norcia. Si trova all’interno del Parco nazionale dei Monti Sibillini ed è conosciuto anche con il nome di borgo dell’anima.

Una storia davvero molto particolare e triste, in quanto tre anni fa venne quasi completamente raso al suolo e devastato da un terremoto. Era il 30 ottobre 2016 quando il sisma portò via ogni cosa. Nonostante tutto, gli abitanti dimostrarono una forte resilienza e desiderosi più che mai di far rivivere la propria comunità, decisero di rimetterlo in piedi.

Castelluccio di Norcia, ecco il bosco che ha la forma dell’Italia

Tanto è vero che nel corso della primavera del 2019 vennero inaugurate anche due attività alberghiere proprio nel cuore del centro storico. Entrambi questi progetti sono la dimostrazione del fatto che Castelluccio di Norcia ha saputo rinascere dal passato dimostrando quanto la fatica e il sacrificio possono portare ad enormi risultati.

Questa Piana, inoltre, è particolarmente famosa anche per la fioritura che è tipica dei mesi di maggio e giugno. tanto è vero che proprio durante la primavera è possibile organizzare una serie di escursioni e passeggiate non solo a piedi, ma anche in mountain-bike a cavallo. Da non sottovalutare anche tutto lo sconfinato patrimonio enogastronomico che è caratteristico della regione Umbria.

Ritornando al famoso bosco occorre fare un ulteriore passo indietro quando nel 1961 si tenne il primo centenario del Regno d’Italia il borgo organizzò la Festa della Montagna. Fu proprio in questa occasione che a Poggio di Croce furono piantate delle piante di conifere che andavano a raffigurare il profilo del paese.

A rendere noto il tutto e ad attuare il progetto fu l’allora Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali – Mariano Rumor – che promosse la significativa iniziativa grazie alla collaborazione del Corpo Forestale. Nonostante una iniziale difficoltà, con il passare degli anni le piante sono cresciute e sono diventate un vero e proprio bosco, offrendo la possibilità ai visitatori di fare sport all’aria aperta e godersi il bello della montagna.

Il bosco a forma di Italia è diventato in tutti questi anni il simbolo e cuore pulsante di Castelluccio di Norcia: un’importante testimonianza della meraviglia e della natura che contraddistingue il Paese.