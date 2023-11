Unghie, è questo il colore che spopolerà nell’autunno 2023: mani perfette

Nail Art autunno 2023: la tendenza unghie perfetta per questa stagione, è questo il colore (elegantissimo) che esalterà al meglio le te mani.

Avere mani curate e in ordine è un bellissimo biglietto da visita. E quello della manicure è uno step beauty a cui bisogna dedicare un bel po’ di attenzione per tutto l’anno. Se con l’arrivo del freddo molte parti del corpo tornano coperte, non è il caso delle mani, che saranno sempre in bella vista anche nei giorni più rigidi. Per questo motivo è importante valorizzarle al massimo, sia con l’idratazione con creme specifiche che con la decorazione delle unghie. Quali sono le tendenze nail di questo autunno?

Seppur con un po’ di ritardo, l’estate ha lasciato spazio all’autunno, una stagione magica per tanti versi, che porta con sé una marea di tendenze interessantissime in fatto di beauty. In particolare, c’è un colore su tutti che si sposa alla perfezione con questo periodo dell’anno e che riesce ad esaltare tutti i tipi di unghie. È un vero evergreen, ecco perché.

Autunno e unghie, ecco il colore ideale per questa stagione: perfetto con unghie corte o lunghe

Se sei alla ricerca del colore perfetto per l’autunno 2023, non devi volare molto con la fantasia: anche quest’anno il colore che dominerà su tutti è un must have della stagione. Che si tratti di gel, semipermanente o smalto classico, il bordeaux ( in tutte le sue tonalità) rappresenterà sempre la scelta giusta in questo periodo dell’anno. Un colore caldo ed intenso, che si abbina perfettamente sia alle unghie corte che a quelle lunghe, così come a quelle rotonde o squadrate.

Il top dei top della stagione autunnale resta il bordeaux scuro, più vicino al marrone, ma sì anche alle tonalità più chiare (come il borgogna), tendenti al rosso: il grande pro di questo colore è rappresentato dalle sue mille sfumature, in grado di soddisfare tutte. Finish glitterato, lucido o opaco? Poco importa, poiché questa nuance risulta estremamente elegante e raffinata in ogni sua versione.

Un colore che si presta ad ogni stile e forma di unghia, classificandosi come un grande classico con il quale non si sbaglia mai. Chi non resiste al fascino del bordeaux ma, nello stesso tempo, trova “noioso” lo smalto monocolore, può optare anche per decorazioni più particolari (dal french ad altri disegni) da realizzare con questo colore. C’è l’imbarazzo della scelta ma una cosa è certa: con l’arrivo dell’autunno le unghie bordeaux tornano prepotentemente a prendersi la scena.