Unghie e bimbi piccoli: da quando tagliarle, come farlo e a cosa stare attenti

Le unghie dei bimbi piccoli crescono in fretta e vanno tagliate regolarmente per evitare che i neonati si graffino e altri piccoli incidenti.

Sin dalla nascita ogni bambino ha delle unghie che crescono ogni giorno e più velocemente che nell’età adulta. All’inizio sono morbide, poi diventano più forti. Per evitare incidenti (ad esempio che i neonati si possano graffiare il viso, gli occhi o altre parti del corpo) è necessario tagliarle nella maniera opportuna sin dal primo mese di vita. Ci sono dei piccoli consigli per effettuare questa operazione nella maniera più sicura per il proprio piccolo.

Come tagliare le unghie dei bimbi piccoli: consigli utili per farlo nella maniera più sicura

I bambini piccoli, si sa, sono imprevedibili e si muovono tanto. Così, se hanno le unghie lunghe, possono farsi del male e graffiarsi il viso, gli occhi o qualsiasi altra parte del corpo. Per questo motivo, tagliarle regolarmente evita che si possano ferire e altri problemi.

I genitori dovrebbero tagliare le unghie dei propri figli subito dopo il bagno o la doccia. L’acqua, infatti, le rende più morbide e facili da tagliare. Può essere sufficiente anche solo bagnare le manine del bimbo sotto acqua tiepida per ammorbidire le unghie. Meglio tagliarle quando il bambino dorme o è tranquillo, così da evitare incidenti durante l’utilizzo delle forbicine.

Queste ultime devono essere a punta arrotondata e il taglio deve avvenire seguendo la curvatura del polpastrello per quanto riguarda le unghie delle mani, mentre per quelle dei piedi bisogna mantenere un taglio lineare, mantenendo gli angoli ai lati delle unghie e facendo attenzione a non farle troppo corte, per evitare che si incarniscano e, ancor peggio, si infettino.

In pratica le unghie, dopo il taglio, dovrebbero risultare arrotondate e senza angoli appuntiti che potrebbero essere pericolosi perché i neonati, muovendosi, potrebbero graffiarsi oppure le unghie incastrarsi negli indumenti. Quindi si possono arrotondarle con un lima di cartone (invece che quelle di metallo). Infine, per evitare l’indurimento delle cuticole e la secchezza delle mani, è bene passare un po’ di crema idratante sulle manine e sui piedini.

Per una questione di igiene, ricordarsi di pulire con acqua calda e sapone le forbicine o il tagliaunghie e disinfettarli dopo ogni utilizzo. Prima di conservare questi strumenti, asciugarli accuratamente. Infine, per una buona crescita delle unghie, è bene che i bambini mangino proteine e alimenti ricchi di vitamina B7 come carne, pesce, latte, noci, mandorle e uova.