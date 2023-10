Unghie alla moda per questo autunno 2023: i colori di tendenza per essere sempre glam

Con la nuova stagione arrivano anche i colori di tendenza per unghie alla moda e glam. Ecco quali sono quelli previsti per l’autunno 2023.

Arriva l’autunno e con questa stagione anche le nuove tendenze da seguire per essere alla moda e glam. Non solo abbigliamento, bisogna stare al passo anche per il colore dello smalto da applicare alle unghie in modo che le mani siano perfette in ogni occasione.



Addio colori estivi e benvenuti toni più caldi e avvolgenti, propri della stagione delle foglie che cadono: castani intensi, cacao, arancioni, verdi che rimandano ai boschi. Le colorazioni principali sono scure ma senza dimenticare anche chi ama i colori chiari e neutri nonostante la stagione più fredda.

Unghie alla moda per l’autunno 2023: ecco i colori di tendenza

I colori principali per avere unghie alla moda durante l’autunno 2023 sono bordeaux, marrone cioccolato, verde bosco e grigio fumo. Tinte eleganti e sofisticate, ad ognuna il suo: il bordeaux è perfetto per tutte le carnagioni ed è un colore molto seducente e che può essere reso ancora più raffinato aggiungendo dei dettagli oro o argento. Il color cioccolato è un colore che richiama i toni della terra. Il verde bosco è un must di questa stagione che evoca gli alberi autunnali; infine il grigio scuro è un colore sofisticato e adatto ad ogni stile.

Oltre a queste tonalità che riprendono proprio i colori principali della stagione, ci sono anche i metallizzati come l’oro e l’argento che donano luminosità alle unghie. Non mancano anche i classici blu scuro e nero per chi vuole delle unghie eleganti ma audaci. Potrebbe essere insolito che fra tanti colori scuri, anche per questa stagione siano in voga i colori neutri e naturali: invece è così. Molte donne preferiscono avere questi colori sulle loro unghie perché è più facile adattarle a qualsiasi outfit.

Quindi spazio a nudi, beige o cipria, perfette per chi ha bisogno di versatilità e di adattare le unghie anche ad occasioni formali. Per decorare le unghie si possono aggiungere piccoli dettagli minimal come una sottile linea dorata lungo il lato dell’unghia oppure applicare un finish con effetto glitter. Spazio a olori autunnali o neutri, dunque, ma quello che resta un classico anche per questa stagione è il rosso autunnale, sempre molto scelto e il preferito per chi vuole delle unghie curate e comunicare passione ed energia (rosso rubino e brick andranno per la maggiore).

Anche il rosso può essere valorizzato applicando delle decorazioni come glitter o dettagli dorati per un effetto più luminoso. C’è quindi ampio spazio per soddisfare i gusti e le esigenze di tutte le donne: le tendenze dei colori previsti per l’autunno 2023 spaziano dai più classici ai più audaci.