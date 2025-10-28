Una pasta e fagioli così non la trovi nemmeno in Messico | ormai la faccio meglio io

Pasta e fagioli alla messicana, cremosa, piccante e irresistibile. Con salsiccia, fagioli rossi e birra diventa un piatto unico pieno di gusto, meglio di quella originale!

Pasta e fagioli alla messicana: ormai io la faccio così buona, che nemmeno in Messico troveresti di meglio… vogliamo scommettere?

Come trasformo io una classica pasta e fagioli in un capolavoro? Con questa variante pratica e veloce per soddisfare appieno tutte le tue aspettative. La pasta e fagioli alla messicana, è un piatto che adesso preparo talmente bene che, parola mia, non la trovi nemmeno in Messico! È cremosa, corposa, leggermente piccante e con un profumo che mette subito appetito.

La cosa bella è che si fa con pochi ingredienti ma il risultato sembra da trattoria rustica. Il segreto è tutto nel mix, a differenza della solita ricetta che prepara la nonna, qui ci trovi fagioli rossi, salsiccia, passata di pomodoro, un tocco di birra che rende il sugo irresistibile e ovviamente, l’immancabile peperoncino. Insomma, è una di quelle ricette che non deludono mai, unendo praticità e gusto in modo davvero sorprendente.

Pasta e fagioli alla Messicana: trasformi la semplicità in un capolavoro in pochissimi minuti!

In pratica, se sei alla ricerca di un piatto che scalda, la pasta e fagioli alla messicana è quello che ci vuole. Perfetto per quando vuoi qualcosa di sostanzioso ma senza stare ore ai fornelli, questa è la variante da provare subito. Si prepara in un attimo, sporchi poco e ti godi un primo piatto da applausi. Quindi dai, allaccia il grembiule, apri la birra, una per cucinare e una per te e prepariamola insieme. Ti prometto che ti farà fare un figurone. Iniziamo!

Tempo di preparazione: 20 minuti



Ingredienti per la Pasta e fagioli alla messicana

Per 4 persone

350 g di pasta corta

200 g di fagioli rossi precotti

200 g di salsiccia sbriciolata

1/2 bicchiere di birra

400 g di passata di pomodoro

1 cipolla

Olio extravergine d’oliva q.b.

50 g pasta piccola tipo tubettini

Prezzemolo q.b.

Sale q.b.

Peperoncino q.b.

Paprika q.b. (facoltativo)

Come si prepara la Pasta e fagioli alla messicana

Per prima cosa trita la cipolla e falla rosolare in una casseruola grande con un po’ di olio. Quando inizia a dorarsi, aggiungi la salsiccia sbriciolata e lasciala cuocere per bene, dopodiché, sfuma con mezzo bicchiere di birra e lascia evaporare a fiamma alta l’alcool. Ora aggiungi la passata di pomodoro, un pizzico di sale, peperoncino a piacere e se vuoi, anche una spolverata di paprika per dare quel tocco affumicato che fa subito Messico. Mescola bene e lascia cuocere il sugo per una ventina di minuti a fiamma media, giusto il tempo di farlo addensare. Prosegui aggiungendo i fagioli rossi scolati e falli insaporire per qualche minuto, mescolando di tanto in tanto. A questo punto, unisci acqua già scaldata al preparato o brodo se preferisci e porta a bollore. Cala la pasta direttamente nel condimento e lascia cuocere secondo i tempi indicati sulla confezione o fino a raggiungere la consistenza desiderata, incorporando acqua e brodo tenuti in caldo, all’occorrenza. Terminata la cottura, spegni il fuoco, aggiungi una spolverata di prezzemolo fresco e un po’ di olio a crudo e impiatta il tuo capolavoro!

Vedrai poi se la pasta e fagioli alla messicana, non prenderà subito il posto di quella classica, credimi sono certa che dopo averla provata, la preparerai solo così. E se ti piacciono i piatti saporiti come questo, prova anche la risotto zucca e pancetta, che è un’altra delizia ideale per sorprendere tutti in poco tempo. Buon appetito!