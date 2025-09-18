Una Mamma per Amica speciale di Natale anticipazioni | Tornano davvero le ragazze Gilmore

Grandissimi novità in arrivo per una mamma per amica, le nuove anticipazioni fanno riferimento al documentario che a breve andrà in onda e anche uno speciale di Natale.

Nel corso degli anni è cresciuto considerevolmente il successo della serie TV Una Mamma per Amica. Tutto è iniziato nel 2002, quando la serie è arrivata per la prima anche volta in Italia e, in men che non si dica, Lorelai e Rory Gilmore sono entrate nella quotidianità di tutti i loro fan.

Il racconto vincente, che vede come protagoniste indiscusse una ragazza madre e la figlia, impegnate nel tentativo di realizzare i loro sogni e vivere intense storie d’amore, ha subito lasciato il pubblico senza parole.

La serie TV, che si è conclusa dopo sette stagioni e con una miniserie Una Mamma per Amica: di nuovo insieme arrivata poi nel 2016 sulla piattaforma Netflix, potrebbe tornare nuovamente in onda.

Una Mamma per Amica: anticipazioni speciali di Natale e non solo…

Vedere nuovamente insieme le due attrici che hanno reso possibile il successo della serie, Una Mamma per Amica, Lauren Graham e Alexis Bledel, durante l’assegnazione dei premi Emmy, ha subito acceso la speranza nel cuore dei fan di poterle rivedere nei loro ruoli.

In quell’occasione, infatti, è stato ricreato in modo perfetto l’ingresso della casa delle ragazze Gilmore, motivo per cui si è davvero tornato a sperare che la produzione stia lavorando attivamente a uno speciale di Natale, che potrebbe arrivare proprio in occasione dei 25 anni dalla messa in onda della prima puntata.

Non a caso, proprio Lauren Graham, in una passata intervista, aveva parlato di un sogno chiuso nel cassetto: la possibilità di riunire il cast di Una mamma per amica per un nuovo progetto, magari uno speciale natalizio piuttosto che una miniserie, come avvenne nel 2016 con Una Mamma per Amica: Di nuovo insieme.

Quando andrà in onda il documentario su Una mamma per amica?

Nei mesi scorsi, la possibilità di poter assistere a uno speciale di Natale in occasione dei 25 anni della serie sembrava ormai un progetto in esecuzione. Purtroppo, però, al momento non vi è alcun tipo di notizia in merito. L’unico modo per celebrare la serie, almeno così come reso noto dalla stampa internazionale e dagli stessi protagonisti, sembra essere la preparazione di un documentario incentrato su Una Mamma per Amica, che andrà in onda entro la fine del 2025.

Il progetto, per il quale le riprese sono già in corso, vedrà al centro della scena Emily Gilmore, interpretata da Kelly Bishop, accompagnata da altri attori che hanno contribuito al successo della serie. A quanto pare, però, mancheranno proprio le due protagoniste assolute: Lauren Graham e Alexis Bledel.

A ogni modo, nel documentario troveremo Jared Padalecki, alias Dean, Chad Michael Murray, celebre per il ruolo di Tristan, e altri attori come Keiko Agena, Sally Struthers e Liz Torres. Saranno presenti anche il regista Jamie Babbit e lo sceneggiatore Stan Zimmerman. Il progetto è ancora in pieno svolgimento e, al momento, non è stata fornita una data di messa in onda. La speranza di poter rivedere nuovamente le ragazze Gilmore riunite per un evento speciale, magari prima di Natale, resta comunque accesa.