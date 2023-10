Una cittadina che sembra ferma al Far West in vendita: il costo è abbordabile

Australia, in vendita un’intera città del Far West: il prezzo per l’intero villaggio è inferiore a quello di un appartamento a Londra.

Per chiunque abbia mai sognato di diventare uno sceriffo del vecchio West, ora c’è un’opportunità unica: acquistare non solo una casa, ma un’intera città, per meno del prezzo di una proprietà a Londra. Questa incredibile offerta si trova a Yandoit, Victoria, Australia, e offre una vera e propria esperienza da cowboy.

La proprietà principale in vendita è una casa con tre camere da letto, ma viene fornita con un intero insediamento degli anni ’80, modellato secondo il villaggio di Cross Creek del film western degli anni ’50, “The Fastest Gun Alive“. Il villaggio si estende su 12,5 acri di terreno e include un negozio generale, un teatro, una fucina, un ufficio per prenotare il diligenza, un deposito di grano, una macelleria, un tribunale e persino una prigione. Tra le strutture spicca anche una cappella, abitata da sette sinistri manichini.

La storia di Cross Creek, il villaggio in vendita ad un prezzo davvero basso

Il villaggio Far West è stato costruito da Chris Olver e sua moglie Shirley, che ora lo stanno vendendo perché, a causa dell’età, fanno fatica a gestire la proprietà. L’edificio di Cross Creek è stato realizzato utilizzando materiali riciclati che Chris ha raccolto durante il suo lavoro come autista di camion. La casa è circondata da natura selvaggia, con vista sul Monte Franklin, un vulcano spento nelle vicinanze. Nonostante l’atmosfera rustica, la casa stessa è moderna e lussuosa, dotata di una cucina completamente attrezzata e di una sala cinema con comode poltrone reclinabili in velluto.

L’intera proprietà, compresi i manichini, è attualmente in vendita per £760,000, che corrispondono a circa €890,000 al tasso di cambio attuale. Questo prezzo è inferiore alla media delle case a Londra, che si aggira intorno ai £600,000, circa €705,000, secondo l’Ufficio di Statistica Nazionale del Regno Unito. Quindi, questa affascinante città Far West è disponibile per meno del prezzo di molte case nel mercato immobiliare di Londra. Un’opportunità davvero unica per chi sogna di possedere una città nel selvaggio West a un prezzo accessibile!

Un’offerta unica per gli appassionati di Far West

Quest’offerta unica è stata descritta come una fusione tra lo stile coloniale australiano e il selvaggio West americano. Kim McQueen, direttore di McQueen Real Estate, che gestisce la vendita della proprietà, ha affermato: “Ho venduto proprietà incredibili nella mia carriera, ma non ho mai venduto un intero villaggio. Questo villaggio conserva 16-17 abitazioni, ognuna con dettagli incredibili.”

Questa è davvero un’opportunità senza precedenti per chi sogna di vivere nel fascino del vecchio West, a un prezzo che sorprende anche in confronto al mercato immobiliare di Londra. Un’occasione come questa non capita spesso, e sicuramente non per un’intera città del Far West. Se hai mai sognato di diventare uno sceriffo e gestire la tua città nel selvaggio West, questa è la tua occasione!