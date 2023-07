“Una bella soddisfazione professionale”, Carlo Conti commenta l’ultimo (particolarissimo) traguardo raggiunto

Il conduttore toscano è pronto a tornare in tv, ma nel frattempo rivela al pubblico l’ultima delle sue soddisfazioni: Carlo Conti felicissimo.

Si può dire che per lui collezionare successi sia un’abitudine. Lo ha dimostrato ancora una volta soltanto qualche mese fa, quando ha riportato con onore nei palinsesti Rai uno dei programmi di punta della storia della rete. I migliori anni è tornato lo scorso 28 aprile dopo sei anni d’assenza, un viaggio nei ricordi e nella musica dei decenni passati guidato da Carlo Conti con la partecipazione di Flora Canto.

L’ex disc jockey fiorentino è protagonista assoluto della programmazione e continuerà ad esserlo senza alcun dubbio anche nella prossima stagione. Non è un caso se nella sua carriera si annoverano premi su premi come miglior personaggio maschile e come timoniere di trasmissioni amatissime dal pubblico. Soltanto qualche giorno fa l’annuncio ufficiale dell’attesissimo ritorno di Tale e Quale Show. Dopo la grande trepidazione, Conti ha rivelato la lista completa di coloro che faranno parte del cast. Il conduttore ha deciso questa volta di attingere molto dai reality show.

Si prevede infatti l’arrivo nella gara musicale di trasformazioni, di Alex Belli, Pamela Prati, Maria Teresa Ruta e Ginevra Lamborghini dal mondo del GF Vip. Direttamente dall’Isola dei Famosi invece, si aggiunge l’ex suora Cristina Scuccia, talento del canto. Ed ancora Lorenzo Licitra, Scialpi, Gaudiano, Jasmine Rotolo ed Ilaria Mongiovì ad arricchire un gruppo stellare, che segnerà l’ennesima conferma per l’abbronzatissimo toscano. Ma non è tutto, perché tra i tanti impegni televisivi è arrivata un’altra “particolarissima” soddisfazione: la rivelazione sui social.

La copertina inaspettata: Carlo Conti racconta sui social la nuova soddisfazione

Per uno come Carlo Conti finire nei titoli delle più importanti riviste cartacee e online non è di certo una novità. Di lui si parla e sempre bene, soprattutto per ciò che riguarda le sue novità professionali. Ma il conduttore è seguitissimo anche sulla la sua personale pagina Instagram, attraverso la quale comunica con la sua schiera di 393 mila follower. Tra le sue pubblicazioni non mancano scatti familiari e momenti di relax, come anche backstage dei programmi di punta della Rai.

Ma nessuno si sarebbe aspettato che il conduttore di Firenze annunciasse con grande gioia un recente piccolo traguardo da aggiungere alla sua brillante carriera. “Essere sulla copertina de ‘La settimana enigmistica’ è una bella soddisfazione professionale!!! Grazie”, si legge nel post a corredo di uno scatto in cui mostra fieramente la pagina del famoso giornale. La raccolta di giochi, quiz e cruciverba è un cult che, d’estate più che mai, trova grandi consensi tra i lettori.

Chi non si è mai concesso un po’ di parole crociate sotto l’ombrellone in spiaggia? Per i lettori che acquisteranno la rivista in questi giorni sarà possibile trovare, tra le tante definizioni da compilare in verticale e in orizzontale, proprio il nome del conduttore di Tale e Quale Show. Nessun dubbio quindi, il suggerimento è arrivato dallo stesso protagonista dell’identità, molto felice di aver visto il suo volto al centro del cruciverba, un onore che d’altronde è riservato solo ai più grandi nomi dello spettacolo.