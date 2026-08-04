Una bella focaccia pugliese al posto della pizza? Ci sta, ecco la ricetta giusta

Soffice all’interno, croccante all’esterno e ricca di sapore, la focaccia pugliese è una delle specialità più amate della tradizione italiana. Perfetta da gustare al posto della pizza, conquista con il suo impasto fragrante e il condimento semplice ma irresistibile. Quando si desidera portare in tavola qualcosa di genuino e ricco di gusto, la focaccia pugliese rappresenta una delle migliori alternative alla classica pizza. Originaria della tradizione barese, si distingue per un impasto morbido ottenuto grazie all’aggiunta delle patate lesse, che donano una consistenza soffice e una lunga conservazione. Il condimento con pomodorini, olive e abbondante olio extravergine d’oliva completa una ricetta che profuma di casa e di Mediterraneo. Preparare la vera focaccia pugliese richiede pochi ingredienti ma grande attenzione ai …

Soffice all’interno, croccante all’esterno e ricca di sapore, la focaccia pugliese è una delle specialità più amate della tradizione italiana. Perfetta da gustare al posto della pizza, conquista con il suo impasto fragrante e il condimento semplice ma irresistibile.

Quando si desidera portare in tavola qualcosa di genuino e ricco di gusto, la focaccia pugliese rappresenta una delle migliori alternative alla classica pizza. Originaria della tradizione barese, si distingue per un impasto morbido ottenuto grazie all’aggiunta delle patate lesse, che donano una consistenza soffice e una lunga conservazione. Il condimento con pomodorini, olive e abbondante olio extravergine d’oliva completa una ricetta che profuma di casa e di Mediterraneo.

Preparare la vera focaccia pugliese richiede pochi ingredienti ma grande attenzione ai tempi di lievitazione. Il risultato è una focaccia alta, ben alveolata, con una superficie dorata e leggermente croccante, ideale da servire come piatto unico, per un aperitivo o come sostituto della pizza durante una cena tra amici e familiari.

Ingredienti della ricetta

500 g di farina tipo 0

200 g di patate lesse

320 ml di acqua tiepida

10 g di lievito di birra fresco

10 g di sale

2 cucchiaini di zucchero

50 ml di olio extravergine d’oliva

250 g di pomodorini

Olive nere o verdi denocciolate

Origano secco

Sale grosso q.b.

Altro olio extravergine d’oliva per condire

Procedimento passo passo della ricetta

Sciogliere il lievito e lo zucchero nell’acqua tiepida. Schiacciare le patate lesse fino a ottenere una purea e unirle alla farina. Aggiungere gradualmente l’acqua con il lievito e iniziare a impastare.

Quando l’impasto prende consistenza incorporare il sale e l’olio extravergine d’oliva. Continuare a lavorare fino a ottenere un composto morbido, elastico e leggermente appiccicoso.

Lasciare lievitare l’impasto in una ciotola coperta fino al raddoppio del volume, operazione che richiede generalmente circa due ore, a seconda della temperatura dell’ambiente.

Ungere abbondantemente una teglia e stendere delicatamente l’impasto con le mani senza sgonfiarlo. Lasciare riposare ancora per circa 30-40 minuti.

Distribuire sulla superficie i pomodorini tagliati a metà, premendoli leggermente nell’impasto. Aggiungere le olive, una generosa spolverata di origano, qualche granello di sale grosso e abbondante olio extravergine d’oliva.

Cuocere in forno già caldo a 220°C per circa 25-30 minuti, fino a quando la focaccia risulterà ben dorata sia in superficie sia alla base.

Sfornare e lasciare intiepidire qualche minuto prima di servirla, così da esaltarne tutta la fragranza e la morbidezza.

La focaccia pugliese è molto più di una semplice alternativa alla pizza: è uno dei simboli della tradizione gastronomica del Sud Italia, capace di conquistare con la sua semplicità e il suo profumo inconfondibile. Grazie all’impasto arricchito con le patate e al classico condimento di pomodorini, olive e olio extravergine d’oliva, ogni morso racchiude tutto il sapore della cucina pugliese. Prepararla in casa significa riscoprire una ricetta autentica, perfetta da condividere in ogni occasione, dalla cena informale al buffet, fino a una gustosa merenda salata.