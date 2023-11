Un week end all’insegna dell’autunno: i paesi in cui il foliage diventa protagonista assoluto dei paesaggi

Visitare paesi con un foliage stupendo è un must in questo periodo autunnale: ecco le mete da non perdere per ammirare tale fenomeno.

Con l’arrivo dell’autunno c’è un fenomeno che rende particolari mete estremamente belle da vedere. Quale? Ebbene, si tratta del foliage, quel momento dell’anno in cui gli alberi mostrano foglie di colore rosso acceso e regalano panorami unici.

In molti amano il foliage e ammirarlo da vicino è un’esperienza senza precedenti. Eppure, non tutti sanno dove recarsi per ammirare questo fenomeno in tutto il suo splendore. Ecco quindi alcuni paesi in cui il foliage è un must.

I paesi con il foliage protagonista assoluto: ecco quali sono

Anche in Italia ci sono alcune zone del territorio nelle quali il foliage diventa protagonista assoluto e regala scenari magnifici. Tuttavia, ci sono alcune parti del mondo in cui tale fenomeno è straordinario, sembra quasi essere stato creato da un pittore esperto.

Un primo esempio a questo riguardo è la Francia. Ci sono davvero tante località nella valle della Loira che si colorano tra l’arancione e il rosso in questo periodo. Spendere una giornata immersi nei boschi ricchi di alberi con fogliame autunnale è un’esperienza che può far rimanere a bocca aperta sia grandi che piccini. In particolare, in autunno è d’obbligo visitare il noto Castello di Fontainebleau che si trasforma a causa del foliage.

Il secondo paese da visitare per ammirare un fantastico foliage è l’Ungheria. Nel dettaglio, la capitale Budapest diventa splendente in questo periodo, con numerosi scorci e paesaggi fenomenali. Tra tutti, in autunno è bellissimo visitare il Bastione dei Pescatori di Budapest e sentirsi come nel mondo delle favole.

Anche se per molti potrà sembrare strano, la Romania rientra tra i paesi da visitare per ammirare uno splendido foliage. Località come Bucarest e Sinaia, in Transilvania, si trasformano in questo periodo dell’anno. Molto interessante anche il castello di Peles un monumento che mostrerà cosa significa l’autunno in terra romena, tra colori caldi e nebbia.

Ovviamente, per chi vuole spostarsi dall’Europa, c’è un altro luogo da visitare in autunno per il foliage: il Giappone. Qui i paesaggi sono mozzafiato e le mete da visitare nel paese nipponico sono Nikko, Hakone, Kyoto e la capitale Tokyo.

Infine, come ultima meta da visitare per ammirare un fantastico foliage autunnale c’è New York. La “Grande Mela” offre tanti divertimenti ma non c’è nulla di più bello in autunno che camminare tra i viali alberati di Central Park. Insomma, un’esperienza da fare perché può restare nel cuore a lungo ed essere indimenticabile.