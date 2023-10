Un viaggio frizzante: alla scoperta delle terre del Prosecco

Alla scoperta del Prosecco, il viaggio nel patrimonio UNESCO offre esperienze indimenticabili per tutti i gusti!

Il Prosecco è uno di quei vini che tutti conosciamo, ma pochi di noi sanno veramente dove e come viene prodotto. Questa bevanda effervescente, amata in tutto il mondo, trova le sue radici nelle colline pittoresche tra Conegliano e Valdobbiadene, nel cuore della provincia di Treviso. Nel luglio del 2019, queste terre hanno ottenuto un riconoscimento speciale: il sito “Le Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene” è entrato a far parte del prestigioso Patrimonio dell’Umanità UNESCO, un traguardo che sottolinea l’importanza storica e culturale di questa regione vinicola.

Le radici della produzione del Prosecco affondano nel passato, con la prima scuola enologica italiana aperta a Conegliano nel 1876. Oggi, questa tradizione è portata avanti dall’Istituto Sperimentale di Viticoltura ed Enologia di Conegliano e dall’Università di Padova. La complessità della produzione del Prosecco si riflette nelle diverse denominazioni, dalla base del Prosecco DOC alla raffinatezza del Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG, culminando con il prestigioso Superiore di Cartizze DOCG.

Paesaggi mozzafiato sul Massiccio del Grappa e le colline dell’Asolano

Le Colline del Prosecco non sono solo un luogo di produzione del vino, ma anche un paradiso per gli amanti dell’arte, dell’architettura e del cibo. Un tour esperienziale attraverso le zone di Asolo-Montegrappa offre panorami mozzafiato sul Massiccio del Grappa e le dolci colline dell’Asolano. Questo territorio unico è punteggiato da piccoli borghi, dimore storiche e pievi, offrendo un’esperienza autentica del Veneto.

Nel pittoresco borgo di Possagno, potrete immergervi nell’arte di Antonio Canova, uno dei più grandi scultori neoclassici. Il Tempio Neoclassico e la Gypsoteca ospitano opere d’arte straordinarie, e la visita è completata da una tappa alla Pasticceria Aurora, famosa per la sua meringa con la panna. Ad Asolo, la “città dei 100 orizzonti”, potrete gustare l’Asolo Prosecco e esplorare le colline circostanti, dove la viticoltura eroica produce uve di alta qualità. L’Albergo Il Sole offre una sistemazione di lusso con vista panoramica, mentre la Villa di Maser, costruita da Andrea Palladio, offre un’immersione nell’arte e nell’architettura rinascimentale.

Il viaggio sarà un’esperienza multisensoriale

Per gli appassionati di graphic design e tipografia, la Tipoteca di Cornuda offre un’immersione nel mondo della stampa e del design tipografico. Dopo la visita, potrete degustare Prosecco di alta qualità presso Villa Sandi, una cantina rinomata a livello mondiale. La Tomba Brion, progettata dall’architetto Carlo Scarpa, è un’opera d’arte modernista che merita una visita ad Altivole. A Bassano del Grappa, potrete passeggiare sul celebre Ponte Vecchio e gustare le prelibatezze locali, tra cui gli asparagi bianchi DOP e deliziosi piatti regionali.

Il viaggio attraverso le terre del Prosecco è un’esperienza multisensoriale che delizia gli occhi, il palato e l’anima, offrendo una profonda connessione con la ricca storia e la cultura di questa affascinante regione italiana. Scoprite il fascino frizzante delle Colline del Prosecco e lasciatevi incantare dalla magia di questo luogo unico nel suo genere.