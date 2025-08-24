Un Posto al Sole, trame nuove stagione: Marina torna e si vendica di Gennaro

Finito lo stop estivo, Un Posto al Sole torna in onda su Rai 3 per continuare a raccontare a tutto il pubblico avvincenti trame; in queste due settimane di pausa, il pubblico si è intrattenuto con lo spin-off Le Storie di Un Posto al Sole, ma ora è tempo di tornare pienamente dentro le vicende di UPAS.

Abbiamo chiuso la precedente stagione col ritorno a Napoli di Gianluca, i colpi di scena a livello amoroso (soprattutto per quanto riguarda Viola, Eugenio, Damiano e Rosa) e con Marina pronta ad allearsi con Antonietta per distruggere Gennaro, sempre più potente.

Cosa succederà nelle prossime puntate? La 30esima stagione inizia veramente col botto, perché nei prossimi episodi vedremo Marina subito pronta a vendicarsi di Gennaro, ma anche diverse intriganti dinamiche amorose: ecco le anticipazioni per le puntate in onda dal 25 al 29 agosto.

Un Posto al Sole, anticipazioni 25-29 agosto: il piano di Marina, la crisi amorosa e il matrimonio

Stando alle anticipazioni riportate da BlastingNews per i primi episodi della 30esima stagione di Un Posto al Sole, vedremo Marina ritornare più convinta che mai e pronta a vendicarsi di Gennaro. La Giordano studierà un piano insieme ad Antonietta e spingerà la moglie di Gagliotti a registrare, di nascosto, delle conversazioni del marito.

Purtroppo, mentre cerca di carpire qualcosa di compromettente, Antonietta viene scoperta e le conseguenze potrebbero essere davvero catastrofiche…la donna rischia addirittura la vita!?

Intanto, per quanto riguarda gli altri personaggi, continua la crisi profonda fra Viola e Damiano, ormai sempre più lontani. L’operazione di Eugenio non è andata come si sperava e Viola torna quindi a Napoli per comunicare le condizioni del padre a suo figlio; stufo dell’indecisione di Viola sull’inizio della convivenza, Damiano (che tra l’altro ha anche baciato Rosa, come ricordiamo) proporrà una pausa di riflessione, ormai convinto che la storia non abbia futuro.

La lite tra i due, tra l’altro, viene ascoltata da Rosa, ancora turbata per quanto successo con Damiano: che possa esserci un imminente ritorno di fiamma tra i due? Non solo problemi amorosi, però: Niko è infatti pronto a fare la proposta di matrimonio a Manuela, per un’evoluzione decisamente positiva della loro relazione.

Gianluca invece vuole lasciare la Terrazza, pronto a chiudere definitivamente con suo padre Alberto: solamente l’intervento di Luca riuscirà a fargli cambiare idea. Tanti eventi per ricominciare subito a ingranare ascolti dopo lo stop: UPAS è pronto ad una nuova grande e gloriosa cavalcata su Rai 3.