Un posto al sole spoiler agosto: Rosa e Damiano, il gesto del poliziotto cambia tutto

Un Posto al sole continua a conquistare, puntata dopo puntata, sempre più telespettatori. Da quando va in onda la trama ha portato in scena ogni volta un tema importante, rispecchiando la realtà della società attuale. Nelle ultime puntate si è tanto parlato del peggioramento improvviso della malattia di Luca. L’ex primario ha costantemente dei momenti di debolezza, per questo Giulia ha chiesto a Rosa di trasferirsi in terrazza.

Quest’ultima, dopo alcune titubanze, legate soprattutto al suo rapporto con Pino che ha appena trovato un po’ di equilibrio, ha accettato la sua proposta. Rosa, dopo un periodo particolarmente complicato a causa della separazione da Damiano, ha finalmente ritrovato il sorriso e l’amore. È riuscita a superare quel momento difficile e ad allontanarsi sentimentalmente dal poliziotto. Nelle prossime puntate però- come svelano le anticipazioni- Damiano farà un gesto nei suoi confronti che potrebbe cambiare il corso della trama.

Un posto al sole, spoiler prima settimana di agosto: Rosa è spiazzata, Damiano lo fa davvero

Nelle prossime puntate di Un posto al sole Rosa preparerà gli ultimi dettagli per il viaggio con Pino. Il postino le aveva proposto di partire per le vacanze insieme e, dopo averci a lungo pensato, la Picariello ha accettato. Sono pronti per vivere questa avventura, convinti del sentimento che entrambi provano l’uno per l’altro, ma poco prima accadrà qualcosa di inaspettato che vedrà al centro dell’attenzione Damiano.

Il poliziotto, frustato per la situazione che sta vivendo, sia in ambito lavorativo, a causa delle pressioni di Grillo, sia in ambito sentimentale, dato che Viola ha deciso di accompagnare Eugenio a Milano, farà un gesto impulsivo nei confronti della sua ex. A quanto pare, come rivelano le anticipazioni, le darà un bacio. Un avvicinamento inaspettato dato che Damiano non ha mai messo in dubbio i suoi sentimenti per Viola. Rosa, dopo il bacio, non sarà per nulla indifferente e avrà più volte modo di pensarci, nonostante sia arrivato il momento di partire con Pino.

Gianluca, invece, tornato a Napoli dopo la precedente partenza, camminerà per la città barcollando, mostrando segni di una terribile aggressione. Eviterà inizialmente di farsi vedere dai suoi amici e da suo padre, ma Rossella lo riconoscerà in mezzo alla strada e gli presterà aiuto. Il giovane, nonostante non abbia mai avuto con Alberto un rapporto pacifico e sia sempre stato distante da lui, sembra ancora soffrire la sua mancanza nella sua vita.