Un Posto al Sole anticipazioni | L’ultimatum di Marina | L’unica soluzione per salvare Roberto

Le anticipazioni di Un posto al sole sono davvero scottanti: questa volta si tratta di un vero e proprio ultimatum da parte di Marina per salvare Roberto Ferri.

Nel corso delle ultime settimane abbiamo avuto modo di vedere come le vicende di Un Posto al Sole siano cambiate radicalmente per tutti i personaggi, con problematiche da fronteggiare giorno dopo giorno.

Un esempio pratico per capire quanto stiamo dicendo è rappresentato proprio da quello che sta affrontando Marina, la quale sta cercando di difendere con ogni mezzo possibile Roberto, che si trova in mezzo a guai molto seri.

Non a caso, questo pone l’attenzione su Alice e Vinicio, un ultimatum dal quale nessuno dei due potrà sottrarsi.

Un posto al sole anticipazioni: arriva l’ultimatum di Marina

La situazione è sfuggita al controllo sia di Marina che di Roberto. La coppia, infatti, ha avuto momenti di altissima tensione a causa del confronto con Gennaro da parte di Ferri, che si è tradotto poi in uno scontro a cielo aperto.

Proprio Roberto sta pagando le conseguenze legali delle sue azioni, ma in questo frangente Alice e Vinicio si trovano l’uno contro l’altra a causa dell’influenza che Gennaro ha sul ragazzo. Ecco perché a intervenire su una questione così delicata è stata proprio Marina, la quale è certa che con il suo ultimatum possa ancora salvare Vinicio e soprattutto Alice.

Marina cerca di aiutare Roberto: determinante Vinicio

Roberto Ferri è già stato condannato per la sua condotta, ma in questo frangente sta attendendo con molta impazienza la notifica per alleggerire la sua misura restrittiva, nel tentativo di vedere cancellate poco alla volta le sue colpe e far valere la sua posizione.

In questo momento, però, Gennaro sta cercando in ogni modo di compromettere ancora di più l’imprenditore, tentando di attirare a sé Vinicio nel tentativo di farsi aiutare nel suo folle piano. Marina ha deciso di non rimanere ferma a guardare e di fare in modo che i due fratelli possano riuscire nel loro intento, dato che la paura della donna è quella di vedere proprio Vinicio trascinato in un vortice negativo che potrebbe travolgerlo in men che non si dica.

Sulla base di questa motivazione, infatti, sarà proprio Marina a intervenire, cercando di far ragionare Vinicio e di fargli capire che Gennaro non punta al suo bene, ma sta solo cercando di trarre profitto dalla sua posizione, esponendo invece il fratello alle conseguenze.