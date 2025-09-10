Un posto al Sole anticipazioni, Alice di nuovo nei guai, la disperata decisione di Elena e Marina

È sempre trascorso diverso tempo dal momento in cui Alice aveva deciso di conquistare a ogni costo Nunzio, mettendolo persino in seria difficoltà e lasciando intendere che il ragazzo avesse avuto atteggiamenti particolari nei suoi confronti, tanto da comprometterla.

Conclusa quella parentesi, però, Alice sembrerebbe non aver trovato alcun tipo di pace, nonostante l’incontro con Vinicio che pareva aver portato nel suo quotidiano un po’ di amore e serenità.

La giovane coppia, ancora una volta, si trova costretta ad affrontare una crisi, ma a temere di più per l’incolumità di Alice sono proprio Elena e Marina.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Alice finisce di nuovo nei guai

In queste ultime settimane, infatti, abbiamo avuto modo di vedere numerosi cambiamenti nel quotidiano di tutti gli abitanti di Palazzo Palladini. Un esempio pratico e lampante per capire quanto stiamo dicendo è rappresentato dalla decisione di Rosa, la quale ha lasciato l’appartamento in terrazza per seguire il suo sogno d’amore insieme a Manuel. Giulia e Luca ne sono rimasti parecchio dispiaciuti, dovendo così rinunciare a una persona molto cara per loro e anche alla presenza del figlio, ormai parte della loro quotidianità.

Non è però questa l’unica preoccupazione per gli abitanti del palazzo: anche Alice torna a essere nuovamente protagonista della scena. La giovane, infatti, non riesce a trovare un senso di tranquillità e spensieratezza, soprattutto dopo quanto avvenuto tra Gennaro e Roberto Ferri a causa di una piccola colluttazione, che ha visto coinvolto indirettamente anche Vinicio.

Infatti, il giovane è stato chiamato dal fratello Gennaro, attualmente ricoverato in ospedale e bisognoso di cure e attenzioni, allontanandolo così sempre di più da Alice.

Elena e Marina costrette a una disperata decisione: cosa succederà ad Alice?

Ciò che rende sempre più nervosa Alice in questi giorni, poi, è la costante influenza di Gennaro su Vinicio, che alimenta ulteriormente la loro crisi e i conflitti familiari, i quali coinvolgono anche il resto della famiglia, tra cui Roberto Ferri. Quest’ultimo si trova seriamente in difficoltà per aver colpito l’uomo e per le ripercussioni legali che dovrà affrontare.

In questo frangente, cresce la preoccupazione di Marina ed Elena, le quali ancora una volta si vedono costrette a fare i conti con un amore non del tutto adatto ad Alice. Per questo potrebbero decidere di agire alle sue spalle, spingendola lontano da un contesto caotico e colmo di preoccupazioni… che sia giunto il momento di allontanare la giovane da Napoli, almeno per un po’?