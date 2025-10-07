Umile ma geniale | il Gurguglione ti risolve la cena

Gurguglione: un piatto umile e veloce, quanto ricco e delizioso, è così che risolvo la cena stasera, ogni volta è sempre un successo!

Ci sono piatti che sembrano tutt’altro che semplici e invece ti stupiscono, il Gurguglione ad esempio è uno di questi. Niente di complicato, solo verdure fresche, olio e un profumo che riempie tutta la cucina. È un piatto umile sì, ma geniale nella sua semplicità. Perfetto quando non hai voglia di stare ore in cucina ma vuoi comunque portare a tavola qualcosa di buono, colorato e pieno di gusto. Fidati, una volta che lo provi, diventa un cavallo di battaglia!

Il Gurguglione è un piatto tipico dell’isola d’Elba, una specie di ratatouille alla toscana, fatta con le verdure più buone dell’estate ma ormai replicabile tutto l’anno. Un mix di melanzane, peperoni, zucchine, cipolle e pomodori, che creano una combo di sapori che si fondono piano piano e divinamente nel tegame. Pensa che è così profumato e genuino che sa di casa, di nonne che mescolano con il mestolo di legno e di pranzi semplici ma pieni d’amore.

Gurguglione: la combo di verdure perfetta per ogni piatto!

Ma non è tutto… eh si, perché vogliamo parlare della comodità? Credimi, è un piatto che puoi preparare in anticipo, scaldare all’ultimo e gustare sia caldo che tiepido anzi, il giorno dopo è pure più buono! Come lo servo io? Beh con del semplice pane croccante o come contorno a un secondo semplice, ma credimi, anche da solo ti sazia e ti consola. Allaccia il grembiule quindi, metti tutto in padella e prepariamolo insieme, vedrai che successo. Iniziamo!

Tempo di preparazione: 20 minuti

Tempo di cottura: 40-45 minuti

Ingredienti per il Gurguglione

Per 4 persone

1 melanzana grande

350 g di peperoni verdi

2 pomodori grandi

300 g di zucchine

2 cipolle bianche

Olio extravergine d’oliva q.b.

Sale q.b.

Pepe q.b.

Basilico tritato q.b.

Prezzemolo tritato q.b.

Come si prepara il Gurguglione