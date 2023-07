Tutti i vip che hanno perso i loro amici a 4 zampe: da Stefania Orlando ad Alessandra Amoroso

I vip ricordano la morte dei loro amici a 4 zampe, il prezzo che devono pagare per dire addio ai loro amici pelosetti è davvero alto.

Sui loro social i vip ricordano i loro amici fedeli di una vita, da Stefania orlando ad Alessandra Amoroso, l’ultima tra i vip ad aver subito questo lutto è stata proprio la Clerici che ha perso il suo Oliver, un labrador davvero molto tenero.

Ogni giorno seguiamo la vita dei vip attraverso i loro profili social, insieme ad essi viviamo un po’ della loro vita quotidiana compresa quella che riguarda i loro animali domestici, tutto ciò ci fa legare quasi allo stesso modo anche a noi ai loro amici pelosetti e quando questi ultimi vengono a mancare sentiamo anche noi il dolore che avvolge i nostri vip, un dolore difficile da colmare perché gli amici a 4 zampe entrano nelle nostre vite come parte della famiglia.

A metà gennaio Alessandra Amoroso ha dovuto dire addio al suo bovaro del bernese, che l’ha accompagnata per 5 anni della sua vita entrando anche nei cuori dei suoi fan, la cantante lo ha tristemente ricordato con delle dolcissime parole, considerandolo come un compagno di vita, un fratello ma anche un figlio, ha anche rammentato di tutte le lotte che hanno dovuto combattere insieme. Allo stesso modo Elisabetta Canalis lo scorso autunno ha perso il suo tenero pinscher Piero a seguito di un intervento che gli è stato fatale, scrivendo delle parole toccanti e promettendo di ricordarlo ed amarlo per il resto della sua vita. La stessa sorte è toccata anche a Linus, lo speaker radiofonico possedeva un labrador di nome Bruna, che scappando di casa è stata investita, durante una diretta Linus è scoppiato in lacrime dedicando a Bruna dei pensieri teneri, affermando che aveva dentro di sé un dolore grande e che nemmeno per sua madre ha pianto.

Federica Pellegrini: Gli amici a 4 zampe incisi sulla pelle

La Pellegrini attualmente possiede quattro bulldog francesi, ma nel 2015 anch’essa ha dovuto subire questa grande perdita infatti perse la sua amata gatta dal nome Mafalda.

E’ stato davvero difficile per la nuotatrice Federica Pellegrini perdere la sua gatta Mafalda, tanto da rinominare il suo nickname su Twitter come “mafaldina88“, per l’immenso legame alla sua gatta si è fatta anche tatuare quest’ultima sul fianco, l’ha successivamente pubblicata sul suo profilo Instagram con una didascalia in cui afferma che le ha dato dato e che non vivrà sempre nei suoi ricordi.