Truffa telefonica con voce clonata dei cari, lo stratagemma dei malintenzionati che usano l’intelligenza artificiale

Salto di qualità dei truffatori, usano la voce clonata di un parente per convincere le vittime a consegnare somme di denaro oppure monili in oro.

Le tecniche per estorcere denaro a ignare vittime, spesso anziane, si affinano e la truffa telefonica con la voce clonata grazie all’intelligenza artificiale ne è una prova.

Negli ultimi giorni sono stati diversi gli arresti effettuati dalle forze dell’ordine di presunti truffatori che utilizzano il metodo del sedicente Carabiniere, Maresciallo, avvocato o medico e del finto incidente stradale di un familiare per impossessarsi di denaro o gioielli dei malcapitati presi di mira.

Addirittura a Genova è stata sgominata un banda con a capo una coppia (A. M. e M. M.) ai quali sono stati contestati complessivamente 54 episodi di truffe pluriaggravate (45 consumate, 9 tentate) perpetrate in tutta Italia nel periodo che va da aprile 2022 a marzo 2024, che hanno fruttato oltre 700.000 euro. Le persone arrestate sono state 26, di cui 5 ai domiciliari, e 3 persone hanno ricevuto l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

Nonostante l’attività di contrasto, i truffatori però trovano sempre modi nuovi per poter raggirare soprattutto gli anziani, che sono più vulnerabili, ma non solo. Come ad esempio l’uso dell’intelligenza artificiale.

Come funziona la truffa telefonica con la voce clonata

Il primo febbraio è stato arrestato, e posto ai domiciliari, un 49enne pregiudicato dai Carabinieri della Stazione di Castellammare del Golfo, in provincia di Napoli, dopo la denuncia di una donna di 78 anni che era stata contattata da un finto Maresciallo dei Carabinieri che le aveva richiesto soldi o oro per risarcire la vittima di un finto incidente stradale causato dal figlio. La donna aveva consegnato 5000 euro prima di rendersi conto, dopo aver contattato il figlio, di essere vittima di una truffa.

Questo pare essere un metodo sorpassato, tra chi architetta le truffe telefoniche c’è anche chi si fa aiutare dalla tecnologia e dall’intelligenza artificiale creando delle voci di persone care e familiari che possano far cadere nel tranello le ignare vittime.

Infatti dal racconto effettuato da una vittima, la signora Luciana Gaiotto, 84enne di Treviso, si evince che i malintenzionati hanno fatto un salto di qualità, ora usano l’intelligenza artificiale per clonare le voci e far credere che un proprio caro sia in pericolo.

La donna ha raccontato di aver ricevuto una telefonata da un uomo che si è presentato come Maresciallo dei Carabinieri, le ha detto che la figlia aveva avuto un incidente in cui erano stati coinvolti anche un bambino con la sua mamma. Le hanno chiesto 30mila euro per la cauzione e lei ha consegnato al complice che si fingeva avvocato, e che nel frattempo è comparso alla sua porta, i soldi e l’oro che aveva.

Inizialmente l’anziana aveva pensato a una truffa ma poi, dopo aver sentito la voce della figlia in lacrime che le chiedeva aiuto, si è convinta che l’incidente fosse reale. Dopo la denuncia i carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Treviso hanno fatto scattare le indagini che hanno portato all’arresto di un 55enne campano, residente a Palermo ma con domicilio a Mira, in provincia di Venezia.

Infine la donna ha poi fatto un appello a fare subito denuncia a chi subisce una truffa o un tentativo al telefono o con altri mezzi, in modo da permettere alle forze dell’ordine di individuare subito i criminali.