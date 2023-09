Trucco permanente, quanto dura davvero, a chi è consigliato e cosa può rovinarlo, ciò che c’è da sapere

Ti interessa avere tutte le informazioni necessarie sul trucco permanente? Ecco che cosa valutare prima di optare per questo make – up.

Le donne che amano truccarsi possono arrivare a impiegare molto del loro tempo ogni mattina prima di avere realizzato un make up perfetto e ordinato.

Purtroppo spesso non si ha il tempo di realizzare una linea dell’eyeliner perfetto oppure di sistemare al meglio le sopracciglia, così come al tempo stesso durante la giornata non è detto che il trucco duri in maniera uniforme proprio come quando è stato applicato. Per ovviare a questo problema, esiste una soluzione a cui sempre più donne stanno ricorrendo, ossia il make up semi permanente – il termine permanente viene usato come sinonimo. Esistono diverse tecniche con cui si utilizza il trucco semipermanente e può essere utilizzato su diverse parti del viso.

Trucco semi permanente: la vera durata e cosa potrebbe rovinarlo

Il trucco semipermanente intanto può essere utilizzato per le sopracciglia, per l’eyeliner, per l’ombretto e infine per le labbra. Le tecniche maggiormente utilizzate sono la micropigmentazione e la dermopigmentazione. La differenza rispetto ai classici tatuaggi risiede sia nella resa estetica, molto delicata e naturale, sia nella durata: infatti i tatuaggi sono permanenti, mentre il trucco semipermanente viene lentamente assorbito dalla pelle grazie ai pigmenti che vengono inseriti con gli aghi nello strato più superficiale del derma.

Grazie al trucco semipermanente è possibile risparmiare una grande quantità di tempo durante il giorno e non è necessario nemmeno struccarsi. È una soluzione perfetta per chi è allergico ai cosmetici o chi vuole nascondere macchie o cicatrici. Dall’altro lato, si tratta pur sempre di una tecnica che prevede l’utilizzo di aghi e quindi non tutte le donne potrebbero essere disposte a supportare il dolore; inoltre è un trattamento abbastanza costoso (dai 200 ai 700 euro).

Per quanto riguarda la durata del trucco semipermanente essa varia abbastanza: per le sopracciglia potrebbe avere una durata di circa un anno o un anno e mezzo; per l’eyeliner dovrebbe durare di più, circa 5 anni, mentre per le labbra di nuovo un anno o un anno e mezzo. Diversi possono essere i fattori che rovinano il make – up semipermanente, per esempio potrebbe dipendere dal tipo di pelle, poiché sia molto grassa il pigmento potrebbe non essere trattenuto a dovere; anche il cloro potrebbe rovinare il trucco, così come un’esposizione prolungata al sole o alle lampade. Infine, potrebbero esservi problemi relativi alla durata anche per chi assume dei farmaci cortisonici o anticoagulanti.