I migliori prodotti firmati Kiko per un trucco occhi duraturo e impeccabile

Kiko Milano è una marca italiana di cosmetici molto amata dai professionisti del settore e dalle appassionate di make-up. Sia nei loro store in tutta Italia che nel sito ufficiale, è possibile acquistare i migliori prodotti del brand e provarli sulla propria pelle. Se il tuo obiettivo è sfoggiare un trucco occhi d’effetto e duraturo, devi assolutamente scoprire i migliori prodotti Kiko del mese di settembre.

A partire dalla fine dell’estate, potrai iniziare a realizzare make-up autunnali dalle tonalità calde e intense, adattando le nuance al tuo incarnato e alla tua stagione. A proposito, ti consigliamo di leggere la nostra guida sull’armocromia, l’analisi di colore che permette di individuare la palette di tonalità più adatta al tuo incarnato.

Trucco occhi, i migliori prodotti firmati Kiko del mese di settembre

Per arricchire il tuo beauty case e dare una svolta al make-up della nuova stagione, da Kiko potrai trovare prodotti di qualità da usare in ogni occasione. Dal make-up più semplice a quello più elaborato, ecco quali sono i migliori prodotti del mese di settembre.

Se cerchi un prodotto di qualità per le tue ciglia, il Maxi Mod volume & definition è in offerta al 70%, un vero e proprio affare da non lasciarsi sfuggire! A meno di 4 euro puoi portare a casa un mascara per ciglia voluminose e ben definite.

Prima del mascara, però, andrebbe sempre applicato un buon primer. Il Building Base Mascara Volumizing & Caring Effect Primer è la base che ti consente di ottenere un effetto ancora più voluminose e persistente.

Per un trucco occhi ben definito, prova la matita nera Everlasting Kajal, perfetta per chi ama definire l’interno dell’occhio senza sbavature.

Cerchi idee per un trucco occhi veloce e pratico? Non perdere l’ombretto in stick dalla formula cremosa e a tenuta estrema: sono ben 28 le tonalità proposte da Kiko, dal rosato al golden brown.

Se sei stata invitata a una festa o semplicemente desideri osare un po’ di più con il make-up, prova a realizzare un cat eye con il Definition Waterproof Eyeliner, un prodotto liquido con formula resistente all’acqua molto amato dalle professioniste del settore.

Anche le sopracciglia giocano un ruolo fondamentale per la buona riuscita di un trucco occhi impeccabile. Per sopracciglia sempre in ordine e definite in modo naturale e uniforme, prova il perfezionatore sopracciglia 3 in 1, l’Eyebrow Multitasker, ideale per intensificare lo sguardo e renderlo ancora più profondo.