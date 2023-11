Trucco naturale effetto seconda pelle, come realizzarlo: risultato garantito

Ottenere un trucco naturale implica l’utilizzo di prodotti e tecniche che accentuano la tua bellezza in modo sottile, creando un aspetto fresco e radiante.

Il “trucco” del trucco naturale è che c’è ma non si vede. Non tutte le donne amano stravolgere il proprio viso con colori accentuati, seppur finalizzati alla valorizzazione della propria bellezza, o con eccessi di creatività. Molte donne amano apparire “acqua e sapone” ma senza rinunciare alla ricerca della perfezione.

Un viso non truccato, se curato e ben idratato, può catturare molto di più che un viso coperto dal make up. L’importante è sapere come si ottiene l’effetto naturale, al massimo della sua bellezza, ricorrendo allo stesso tempo alla trousse.

La naturalezza è la regina dell’autunno 2023, come ottenerla con il make up

L’autunno del 2023 ha introdotto una tendenza di bellezza sottolineata da un trucco naturale, elegante e quasi impercettibile, che abbraccia l’allure elitaria e parigina. Questa sofisticata tendenza, presentata in anteprima al Grand Palais Éphémère durante l’ultima fashion week ispirata a Villa Noailles, ha rubato la scena con il suo stile senza tempo ispirato alla leggendaria residenza dei visconti Charles e Marie-Laure de Noailles sulle colline di Hyères in Costa Azzurra.

La chiave per questo look senza sforzo risiede nell’arte di perfezionare l’incarnato senza sovrastare le peculiarità come i segni distintivi. Niente contorni labbra definiti o basi preparatorie elaborate – la parola d’ordine è la naturalezza. Chanel, colosso della moda e della bellezza, ha rivelato il suo approccio distintivo a questa tendenza, offrendo suggerimenti preziosi per replicare questo look sofisticato nel comfort della propria routine di bellezza.

Per ottenere delle labbra dall’effetto naturale, la regola d’oro è applicare il rossetto direttamente senza l’ausilio di contorni labbra definiti o basi preparatorie. Il segreto sta nel ton sur ton con l’incarnato, conferendo così un tocco di eleganza senza sforzo. Il colore consigliato per questa stagione è il 31 Le Rouge Rouge Beige, un nude intenso e cremoso ispirato all’indirizzo iconico 31, Rue Cambon, luogo di nascita delle creazioni Chanel.

Per gli occhi, il trucco naturale è ottenuto grazie a ombretti accuratamente selezionati. La palette Les 4 Ombres Byzance 308 offre le tonalità giuste per creare un look sofisticato, che può essere sfumato con cura per un effetto impalpabile. L’applicazione inizia con una base per gli occhi che assicura la longevità del make-up, mentre il mascara, preferibilmente marrone, completa il look conferendo un tocco di modernità e raffinatezza.

Insomma, il make-up autunnale del 2023 abbraccia l’idea di una bellezza naturale, senza tempo e soprattutto squisitamente parigina. I prodotti e i suggerimenti di Chanel sono il segreto per raggiungere questo look che sottolinea la bellezza senza mascherare la naturalezza.