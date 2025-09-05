Notino, i migliori prodotti di settembre per un trucco labbra perfetto

Con l’arrivo della nuova stagione, una delle più attese e amate in assoluto, è doveroso fare, non solo il cambio di stagione, ma rivedere anche le nuance da utilizzare per un make up impeccabile al passo con la moda.

Quali sono i migliori prodotti del mese di settembre per un trucco labbra impeccabile che puoi acquistare direttamente sul sito di Notino? Scopriamo insieme cosa mettere nel carrello as soon as possible!

Trucco labbra con i migliori prodotti del mese di settembre (li acquisti su Notino)

Notino, per chi non ne fosse ancora a conoscenza, è l’e-shop di cosmetici e profumi più grande in Europa, con un assortimento di oltre 82.000 prodotti di 1.500 marche. Ovunque tu sia e a qualsiasi ora del giorno, puoi acquistare i tuoi prodotti preferiti con un semplice click.

Se desideri ottenere labbra più piene e rimpolpate, uno dei prodotti migliori del mese di settembre da mettere subito nel carrello è il siero rigenerante Rehab di Makeup Revolution, un prodotto con vitamina E nutriente e idratante che dona alle labbra un effetto pieno e sensuale. Ideale da usare come primer, così da rendere le labbra più morbide al tatto. Il brand, inoltre, consiglia di applicare il prodotto proprio per preparare le labbra al make up.

Per un’idratazione più intensa e un colore tenue della labbra, non puoi non provare il balsamo labbra Hydra Juice Pepetide Lip Balm di MUA Makeup Academy. Lo trovi scontato del 30% in 7 profumazioni differenti.

In offerta per il mese di settembre trovi uno dei prodotti più venduti delle ultime settimane: il lucidalabbra nutriente Pure Beauty Juicy Lip Oil di Astra Make Up. Il 90% degli ingredienti è di origine naturale, il lip oil del brand italiano rende le labbra più morbide e illuminate. L’olio di jojoba fornisce alle labbra un aspetto più uniforme, il prodotto perfetto per chi desidera mettere in risalto le labbra senza esagerare!

Un altro prodotto da mettere nel carrello è la matita contouring per labbra effetto idratante Lifter Liner di Maybelline New York. Sono sette le tonalità proposte dal brand: dal nude a un marrone più intenso.

Se ami il trucco labbra effetto matte, non perdere il rossetto Scandalous di Catrice. Non un rossetto qualsiasi: il prodotto del brand tedesco rende le labbra più morbide grazie alla presenza di acido ialuronico, burro di karité e olio di passiflora. Lo trovi in 5 tonalità differenti, dal nude al rosa più intenso e vivace.