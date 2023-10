Trucco da ufficio, 5 modelli make-up per essere sempre elegante

Trucco da ufficio per essere sempre in ordine e allo stesso tempo esprimere sé stesse: make up da non perdere, facili e veloci!

La giornata lavorativa è stressante, ed affrontarla con stile e grinta è il primo passo per non sbagliare un colpo. Spesso non si sa proprio come sistemarsi, specialmente per quanto riguarda il trucco. Esistono però delle tecniche di make up facilmente realizzabili, sono a prova di principiante ed i prodotti da impiegare sono i più semplici ed economici sul mercato. Quando si tratta di trucco da ufficio non conta quali “opere d’arte” si possono realizzare, ma di quanto il “come” fatto con la tecnica giusta, sia la mossa vincente.

Prima di svelare i modelli dei 5 make up più alla moda del momento, è necessario spiegare quali sono i prodotti che non possono proprio mancare nel beauty. Ognuno è libero di scegliere la skincare e la base che preferisce, soprattutto entrambe devono essere adatte al tipo di pelle. Non si possono utilizzare prodotti pesanti come fondotinta matte e ultra-coprenti se si ha l’acne. Potrebbe sembrare la scelta migliore, ma non è sempre così. Quindi, se la pelle è soggetta ad arrossamenti e ad imperfezioni, prediligere prodotti che non la rendano ancora più grassa. Essenziale per chiunque è mettere la crema idratante, un siero protettivo e la protezione solare. Anche d’inverno quest’ultima non va tralasciata.

Trucco da ufficio, consigli e tecniche per essere impeccabili

Il resto dei prodotti non è poi così scontato, perché ci sono delle chicche imperdibili. Rossetto, mascara, matita occhi, eyeliner, e contouring, non possono mancare, ma nemmeno delle mani curate. Specialmente se si ha a che fare con il pubblico, queste ultime devono essere sempre in ordine. Ogni lavoro ha poi il suo livello di “formalità”, tutto va scelto in relazione alle proprie esigenze.

Dopo aver trattato la modalità per realizzare la giusta base per ognuna, parlando dei prodotti standard che non possono mancare, si passa ad un Must Have ineguagliabile, il rossetto. Le tonalità più adatte in un contesto formale sono quelle che vedono l’associazione di un rossetto nude in palette con il viso, con tanto di fondotinta e trucco occhi leggero con un po’ di mascara e matita nera o marrone. Si rinuncia al rosso? No, basta che abbia un finish compatto o si opti per un borgogna o un bordeaux.

Segue la gestione del contouring, va fatto anche sul posto di lavoro? In maniera leggera sì. Si può contornare il viso valorizzando con punti luce la zona attorno agli occhi, scolpire con del blush rosato la zona degli zigomi, e quella interna con del bronzer. In questo modo si realizza una tecnica leggera, ma che al contempo rende il volto luminoso e sano.

Allora, lo smokey eyes è bannato? In realtà no, perché lo si potrebbe realizzare con dei toni più neutri. Invece del nero, si può optare per una scala di marroni che si addice all’incarnato. Se si è olivastre si può scegliere una nuance più profonda, ma se la pelle è chiara anche toni pescati non sono male.

Infine, restando in tema occhi, ma non meno importante: eyeliner sì o no? Anche qui, dipende dal contesto lavorativo. Senza dubbio una linea sottile e corta che segue la curvatura dell’occhio è la scelta migliore anche in termini di velocità.