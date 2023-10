Trucchi del supermercato approvati dalla makeup-artist: risultato ottimale

Trucchi del supermercato approvati dalla Make-up Artist, il risultato che non ti aspetti di trovare. Tutti i prodotti da provare.

Le esperte di Make-up raccomandano spesso dei trucchi specifici, proprio perché li conoscono e li usano spesso per i loro lavori artistici. Una buona notizia è che, per ottenere un buon risultato, non è necessario spendere una fortuna. Con i prodotti giusti, si può realizzare un trucco davvero stupendo. Scopriremo quali sono alcuni dei trucchi del supermercato approvati dall’esperta.

Trucchi del supermercato approvati dalla Make-up Artist

Spesso quando ci si reca al supermercato non si pone molta attenzione al reparto dei cosmetici, se non per comprare alcune cose di prima necessità. Invece, spiega l’esperta, si possono trovare dei veri e propri pilastri del Make-Up. In particolare, parleremo del brand Maybelline che tutti conosciamo bene. Quali sono:

Occhi

Correttore Instant Anti Age e Fit Me di Maybelline

Per ottenere un trucco impeccabile è necessario il correttore. Maybelline offre “Instant Anti Age“. Questo prodotto è stato approvato da make-up artist professioniste ed è noto per la sua copertura media ed è in grado di coprire le imperfezioni e le occhiaie. La sua formula idratante previene la secchezza della pelle, il che lo rende ideale per l’uso quotidiano.

Se si preferisce una copertura leggera e un tocco di luminosità, il correttore “Fit Me” sempre di Maybelline potrebbe essere la scelta perfetta. È più leggero rispetto all’Instant Anti Age, ma offre comunque una buona copertura. È disponibile in diverse sfumature per adattarsi a diverse tonalità della pelle.

Ciglia

Mascara Lash Sensational e altri must-have di Maybelline

Un mascara di alta qualità può fare miracoli per le ciglia. Tra i prodotti di Maybelline, il “Lash Sensational” spicca come uno dei migliori nella sua categoria. Questo mascara è amato per la capacità di dare volume e lunghezza alle ciglia senza grumi. È il preferito di molte make-up artist.

Ovviamente abbiamo in commercio altri mascara che sono ottimi, come “Big Shot“, “Sky High” e “False Lashes” sono molto apprezzati per la loro tenuta e il fatto che non si attacchino alle palpebre. Sono tutti dei prodotti “Made in Italy“, un grande orgoglio e sintomo di garanzia e affidabilità.

Labbra

Rossetti liquidi vinilici e Gloss idratante

Per completare il look, non possono mancare le labbra. La linea Maybelline offre alcune scelte eccezionali per ottenere labbra perfette. I “Super Stay Vinyl Ink” sono rossetti liquidi vinilici che promettono una tenuta super duratura. Sono anche “no transfer“, il che significa che rimarranno sulle labbra, e non lasceranno aloni sui vestiti, sui bicchieri e su qualsiasi altra superficie.

Se preferisci un effetto più lucido, il “Lifter Gloss” è un’ottima scelta. Questo gloss è noto per la sua idratazione, grazie all’acido ialuronico presente nella formula. È un prodotto che dura tutto il giorno e non ha nulla da invidiare ai suoi concorrenti di fascia alta.

Quindi, la prossima volta che andrai al supermercato, dai un’occhiata alla linea dei cosmetici e scopri se hanno il brand di Maybelline, lo troverai quasi sempre. Scopri come ottenere un risultato ottimale a un prezzo accessibile.