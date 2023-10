Trovare finalmente l’amore è facile con queste nuove app: quelle solite vengono abbandonate da tutti

Al giorno d’oggi l’amore si può trovare facilmente anche sul web, soprattutto se si utilizza una di queste applicazioni del 2023.

La tecnologia e soprattutto l’avvento di internet ha cambiato la vita di tutte le persone in ogni suo aspetto: non solo nel mondo del lavoro, ma anche e soprattutto per quanto riguarda i rapporti sociali.

Al giorno d’oggi gran parte delle relazioni, sia che si tratti di semplice amicizia che qualcosa in più, viene costruita su internet e c’è grande diffusione dei cosiddetti rapporti virtuali.

Se si vuole fare la conoscenza di nuove persone su internet si utilizzano i social network oppure le applicazioni apposite che vengono ideate per chiacchierare con persone che rientrano nei propri interessi.

Tra queste sicuramente le più utilizzate sono le cosiddette “dating app” o “app per appuntamenti” con le quali si può conoscere nuove persone a seconda dei propri gusti e interessi e cercare di costruire una relazione con loro anche nella vita reale.

Le nuove app per trovare l’amore: dimenticatevi di quelle solite

Se si parla di dating app, la prima che ci viene in mente è sicuramente Tinder: probabilmente l’applicazione più famosa che rientra in questa categoria.

Tinder è l’applicazione considerata capostipite di tutte le piattaforme per appuntamenti dato che molte delle sue caratteristiche sono state poi riprese da altre app, come ad esempio la possibilità di scorrere verso destra o verso sinistra per sottolineare il proprio apprezzamento verso una persona oppure il contrario.

Tinder, così come altre applicazioni celebri, nel corso degli anni sono state soppiantate da altre piattaforme più moderne e che offrono diverse possibilità ai propri utenti iscritti.

Molte delle applicazioni d’incontri spesso chiedono di sottoscrivere un abbonamento agli utenti per mettere in evidenza il proprio profilo, mentre ce ne sono altre totalmente gratis.

Una delle applicazioni più famose è Match, una piattaforma gratuita e semplice da utilizzare, dedicata agli utenti che hanno intenzione di instaurare lunghe relazioni; infatti questa app è utilizzata principalmente da persone con età compresa tra i 30 e i 40 anni.

Per i più giovani c’è invece Hinge, pubblicizzata anche spesso su TikTok, una dating app semplice da usare e che permette di creare un profilo con tantissime voci e interessi così da non sbagliare mai approccio con le altre persone.

HER invece è un’applicazione specificatamente creata e dedicata alle persone che appartengono alla comunità LGBTQ+ che sono alla ricerca di esperienze su internet oppure di relazioni durature.

Grindr è invece una piattaforma dedicata agli uomini omosessuali o bisessuali che cercano relazioni o incontri sul web.