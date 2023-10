Troppi capelli che cadono in autunno: vai al supermercato ed acquista questa spezia

Tanti trattamenti costosi e pochi risultati? Per contrastare la perdita stagionale dei capelli basta una spezia.

“La stagione delle castagne”: quante volte ci siamo sentite dire questa frase quando abbiamo notato in autunno una perdita improvvisa dei capelli. Questo fenomeno si ripete tutti gli anni ed è abbastanza comune, ma non colpisce tutti allo stesso modo. Ci sono vari motivi per cui l’autunno è la stagione in cui si nota questo fenomeno, e tra i tanti modi che abbiamo per placare il più possibile la caduta, ne esiste uno davvero curioso.

Il ciclo dei capelli è un vero e proprio orologio biologico, formato da nascita crescita e caduta; in un percorso biologico perfetto, il cambiamento di stagione può influire con le giornate che si accorciano e la luce solare che diminuisce, dando risposta con una perdita più veloce. Oltre a questo, l’autunno è portatore di stress per molte persone, in quanto, è caratterizzato dal rientro al lavoro, dalla scuola e da numerosi impegni che arrivano con l’inizio di settembre.

Inoltre, possiamo aggiungerci il fatto che si concentra in maniera maggiore, dopo un estate in cui la caduta (evento assolutamente naturale e necessario), è andata un po’ a mancare. Infine, può capitare che la causa sia stata il cambiamento di alimentazione. Insomma, qualunque sia il motivo, esiste un metodo totalmente naturale per andare a placare la caduta, migliorando la circolazione cutanea.

Come andare a placare la caduta dei capelli in autunno con la cannella

Partiamo dal presupposto che, per quanto sia fastidiosa, in alcuni casi la caduta è dovuta solamente ad un ciclo biologico. Tuttavia, non sapendo se sia realmente questo il motivo, invece di spendere soldi in prodotti chimici e spesso inefficaci, si può provare con la cannella, una spezia che contiene diversi principi che sono stati oggetto di ricerca per i suoi potenziali benefici sulla salute dei capelli.

Sebbene le ricerche siano tuttora attive, è stato dimostrato come la cannella possa aiutare la circolazione quando applicata su pelle e cute. Questa spezia infatti, contiene composti che possono fornire una migliore circolazione sanguigna nel cuoio capelluto che a sua volta può offrire una maggiore fornitura di nutrienti ai follicoli piliferi, contribuendo alla salute dei capelli. Con le sue proprietà antiossidanti e antinfiammatorie inoltre, può ridurre l’infiammazione cronica del cuoio capelluto. Se tutto questo non funzionasse, almeno ci si può consolare con il fatto che le maschere per capelli alla cannella migliorano il colore e la lucentezza dei capelli.

Quindi non ci resta che provare per appurare sin da subito i benefici di questa incredibile spezia. Per creare un impacco basta mescolare un cucchiaio di cannella in polvere con uno di miele, uno di olio d’oliva e un uovo. A questo punto, si potrà applicare il composto sui capelli massaggiando la cute, facendo successivamente agire il composto per almeno 20 minuti. Per finire, basterà effettuare il lavaggio come di consueto. Provare per credere.