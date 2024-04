Trasforma il tuo rossetto preferito in uno effetto matt che dura per ore: il trucco delle influencer

Al rossetto, la maggior parte di noi, non può proprio rinunciare: ecco come trasformare il tuo preferito in matt così da farlo durare ore.

Il make-up fa ormai parte della routine quotidiana di molti. In commercio ci sono un ventaglio di prodotti pensati per le esigenze più disparate, formulati con ingredienti di ogni genere. Truccarsi è una sorta di rituale: ci fa sentire più sicuri, al meglio di noi stessi e, perché no, a volte anche irresistibili. Uno dei cosmetici più amati è sicuramente il rossetto: tutti ne avremo una carrellata nel beauty. Di recente, proprio a proposito di questo prodotto, sta spopolando un trucco per trasformarlo in “matt” e farlo durare tutto il giorno: di che si tratta?

In genere, i rossetti si distinguono non solo per nuance, ma anche per composizione e consistenza. Tra queste, i “matt” sono certamente i più duraturi, perché tendono a “fissarsi” sulle labbra, a non trasferirsi e a resistere ore ed ore. Come fare, dunque, a trasformare il nostro preferito senza dover acquistare un nuovo prodotto? Scopriamolo!

Rossetto, come trasformarlo in “matt” a costo zero: il trucco che sta spopolando

Lucidi sono luminosi e splendidi, soprattutto con l’abbronzatura. Ma, ammettiamolo, i rossetti matt sono decisamente più comodi e pratici, soprattutto se vogliamo che restino in ordine per tutto il giorno. Ciò non significa dover buttare via tutti quelli che abbiamo nel beauty e correre in profumeria a comprarne di nuovi. C’è infatti un trucchetto che sta spopolando che, a costo zero, ci permetterà di ottenere il risultato che stiamo cercando. Scopriamo di cosa abbiamo bisogno per riuscirci.

Ebbene, proprio su Tiktok, il social del momento, sta spopolando questo metodo amato anche da moltissime influencer. Tutto ciò di cui si ha bisogno è della semplice e comune cipria. Sì, proprio quella che usiamo per fissare il trucco e opacizzare il viso, così da ottenere un effetto omogeneo e setoso della pelle. Come procedere, dunque?

Quello che dobbiamo fare, è semplicemente immergere il nostro rossetto o, meglio la punta con cui andremo a colorare le labbra, in un po’ di cipria. Senza esagerare, ovviamente e avendo cura di spolverare via l’eccesso. A questo punto andremo a stendere il prodotto come facciamo di solito e resteremo a bocca aperta: il risultato sarà una bocca dalla nuance impeccabile e matt. Si tratta di un trucchetto davvero semplicissimo che può farci risparmiare una piccola fortuna: provare non costa nulla.