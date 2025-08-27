Tradimento, scoop nella puntata del 29 agosto: arriva l’addio più doloroso

Il momento tanto atteso dalla stragrande maggioranza del pubblico italiano è finalmente arrivato. A distanza di qualche mese dalla sua ultima puntata, Tradimento è pronto a ritornare in onda. E, a quanto pare, lo farà con una grandissima novità. La prima puntata di questa ‘nuova’ stagione della soap verrà trasmessa su canale 5 venerdì 29 agosto, poi non sarà più un appuntamento quotidiano bensì settimanale e, soprattutto, serale.

Questo, quindi, significa che dopo la puntata di fine mese, Tradimento non andrà più in onda dal lunedì al venerdì subito dopo l’appuntamento di Beautiful, bensì verrà trasmesso solo una volta a settimana – proprio perché le puntate che precedono il finale di stagione sono pochissime – e in prima serata. Una notizia straordinaria, da come si può chiaramente comprendere, che ha fatto esultare tutto il pubblico italiano di gioia.

Le ‘sorprese’, però, non sono assolutamente finite qui. Stando a quanto fanno sapere i primi spoiler della puntata del 29 agosto, sembrerebbe che il ritorno di Tradimento in onda sarà da cardiopalma. Il nuovo episodio, infatti, sarà totalmente pieno di colpi di scena e, soprattutto, farà dire addio ad uno dei protagonisti più amati della serie tv.

Dramma nella puntata di Tradimento del 29 agosto: cosa dice la trama

Tradimento, quindi, tornerà in onda il 29 agosto e, da quanto si legge dalla trama, sembrerebbe che lo farà in grande stile. La puntata serale, infatti, regalerà numerosi colpi di scena, ma soprattutto vedrà uno dei protagonisti più apprezzati della soap turca in serissimo pericolo di vita.

Sì, sarà proprio Tolga a rischiare la vita e, stavolta, per mano di Selin, sua moglie. Il tutto, a quanto pare, si scatenerà da un momento all’altro e, soprattutto, in seguito ad una rivelazione shock di sua sorella Serra. Dopo essere andata in ufficio da Oltan per ricattarlo e chiedergli dei soldi, dal momento che insieme ad Ipek ha rubato dalla sua stanza un video compromettente su Yesim, la giovane donna gli confesserà di essere incinta di Tolga.

A questo punto, Oltan non si lascerà abbindolare da questa rivelazione. E chiederà alla donna di abortire in cambio di soldi. Serra, dal canto suo, non solo rifiuterà l’offerta, ma tornerà a casa da sua sorella e, durante un’accesa discussione con lei, le racconterà tutta la verità. Per Selin, ormai, c’è ben poco da fare. Così, fortemente delusa dalla notizia, si recherà in ufficio da Tolga e gli punterà la pistola contro.