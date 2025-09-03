Torta invisibile scaccia bilancia, meno di 100 kcal e dolcezza alle stelle!

Niente di meglio di una buona torta durante la merenda, questa è invisibile ed è anche meglio perché scaccia la bilancia e la tiene ben lontana, ottima per un dolce super veloce.

Durante il mese di settembre, sicuramente molti di voi avranno già deciso di intraprendere una dieta finalizzata alla perdita di peso, ma è davvero importante non rinunciare a quelle che sono le nostre abitudini quotidiane, così come nel caso di un dolce a merenda.

Sulla base di tale motivazione, dunque, sappi che la preparazione di questo dolce potrebbe tornarti utile sotto molteplici punti di vista, perché si presta perfettamente anche se stai seguendo una dieta finalizzata alla perdita di peso, in quanto l’apporto calorico è davvero bassissimo.

Inoltre, altro dettaglio molto importante da tenere bene in mente, si prepara davvero in cinque minuti, motivo per cui potrebbe diventare un asso nella manica.

Torta invisibile, scaccia bilancia: la ricetta

Ebbene sì, come abbiamo avuto modo di spiegare precedentemente, nel momento in cui facciamo riferimento al dolce durante la merenda dobbiamo tenere conto necessariamente dell’apporto calorico. Ecco perché questo dolce è stato approvato a pieni voti anche dal mio medico nutrizionista. Mi ha detto tranquillamente che posso mangiarne una porzione al giorno, tenendo conto del fatto che questo dolce si può conservare tranquillamente per un massimo di quattro giorni in frigorifero.

Il tutto non finisce di certo qui, perché per la preparazione di questo dolce, poi, sappi che possiamo tranquillamente utilizzare solo questi pochi ingredienti, tutti facili da reperire:

80 g di farina,

65 ml di latte,

15 ml di olio di semi,

due uova,

due mele,

30 g di zucchero,

mezza bustina di lievito per dolci.

Ecco come preparare la torta invisibile della merenda

Questa torta è invisibile, infatti, scaccia la bilancia perché è molto leggera, motivo per cui potrai tranquillamente gustarla durante la merenda senza doverti sentire per forza in colpa. A ogni modo, anche la preparazione è davvero molto semplice perché non dobbiamo fare altro che prendere le nostre mele che vanno lavate e sbucciate, successivamente con una mandolina tagliarle a fette molto sottili e metterle da parte.

Dopodiché, in una ciotola abbastanza capiente, prepariamo la nostra pastella mettendo all’interno le uova che vanno lavorate con delle fruste manuali per poi aggiungere lo zucchero, l’olio e il latte. Infine, aggiungiamo all’interno del nostro impasto la farina e il lievito ben setacciati per evitare la formazione di grumi e, quando avremo ottenuto la nostra pastella, passiamo all’ultimo e importante step di preparazione. Prendiamo le fette di mele che abbiamo tagliato precedentemente e mettiamole all’interno dell’impasto, con l’aiuto di una spatola mescoliamo il tutto finché non si saranno incorporati alla perfezione.

Infine, trasferiamo l’impasto all’interno di un contenitore adatto alla cottura in friggitrice ad aria oppure in una teglia per il forno. Questa torta invisibile va fatta cuocere in friggitrice ad aria a 170 gradi per 30 minuti al massimo, oppure in forno preriscaldato a 180 gradi per massimo 40 minuti. Lasciatela raffreddare e servitela per la merenda.