Torta dal cuore morbido fit, la merenda perfetta prima degli allenamenti

Per la merenda di oggi pomeriggio ho deciso di servire questa torta dal cuore morbido, super fit e ottima per concederci una coccola davvero indimenticabile.

Seguire una dieta o prendersi cura della propria alimentazione non deve mai essere vissuto come un limite nel quotidiano. Possiamo continuare ad avere le nostre abitudini alimentari, ma senza doverci privare dei nostri dolci preferiti, ad esempio.

Un esempio pratico per capire quanto stiamo dicendo rappresenta proprio ciò di cui vogliamo parlarti oggi: una torta dal cuore morbido che ti lascerà senza parole e della quale ben presto non potrai più fare a meno. Una di quelle ricette che possiamo definire un vero e proprio asso nella manica per rendere deliziosa la nostra merenda.

Torta dal cuore morbido: la ricetta super fit

È bene sì, come abbiamo avuto modo di spiegare precedentemente, nel momento in cui facciamo riferimento a una dieta finalizzata alla perdita di peso, o più semplicemente al recupero delle proprie abitudini e di un equilibrio da un punto di vista alimentare, questa ricetta senza ombra di dubbio può fare davvero al caso vostro. Inoltre, prepararla è molto più semplice di quanto si possa immaginare, perché vi serviranno pochissimi ingredienti, tutti facili da reperire. Ecco di seguito la ricetta per il nostro dolce:

150 g di ricotta,

un cucchiaino di miele,

un uovo,

un cucchiaio di farina,

mirtilli,

un cucchiaino raso di lievito per dolci.

Ecco come preparare la nostra torta strepitosa

Iniziamo subito prendendo una ciotolina abbastanza capiente, mettiamo all’interno la ricotta e successivamente aggiungiamo il miele e l’uovo. Mescoliamo insieme gli ingredienti e completiamo il tutto con il nostro cucchiaio di farina: l’impasto deve rimanere molto cremoso, quindi fate moltissima attenzione alle dosi. Inoltre, se reputate necessario, usate una colina a maglie strette per evitare la formazione di grumi.

Infine, trasferiamo il nostro dolce all’interno di un tegame adatto per la friggitrice ad aria, aggiungendo in superficie anche i nostri mirtilli. Facciamo cuocere a 180 gradi per circa 15 minuti e il gioco è fatto. Il dolce della merenda sarà subito pronto per essere servito in tavola e gustato come una vera e propria chicca per rendere il pomeriggio strabiliante e delizioso. Inoltre, questo è uno di quei dolci che potrai mangiare serenamente senza alcun tipo di senso di colpa, adatto anche per coloro che stanno seguendo una dieta finalizzata alla perdita di peso… una pausa dalla dieta, ma senza trasgredire.